Apropiat de fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban, Janez Jansa, în vârstă de 67 de ani, care a mai fost de trei ori premier al ţării, pledează pentru o revenire la "valorile slovene", printre care se numără şi cele ale "familiei tradiţionale", şi promite să "închidă robinetul" banilor publici către anumite ONG-uri pe care le consideră prea politizate, scrie AFP.

În timpul celui de-al treilea mandat, între 2020 şi 2022, el a avut numeroase confruntări cu Uniunea Europeană şi a încercat să reducă la tăcere presa, alimentând criticile cu privire la o derivă antiliberală, cu reduceri ale bugetului public.

"Condiţiile sunt îndeplinite" pentru o candidatură la funcţia de prim-ministru, a declarat Jansa presei luni seara, după ce partidul său, SDS, a aprobat un acord de coaliţie cu două formaţiuni de centru-dreapta.

"Se va face mâine", a adăugat cel care a fost deja de trei ori prim-ministru.

Partidul său, Partidul Democratic Sloven (SDS), a terminat pe locul doi, în urma Mişcării pentru Libertate (GS) a prim-ministrului liberal în exerciţiu Robert Golob, la alegerile parlamentare din 22 martie. Dar acesta din urmă, după ce şi-a revendicat victoria, a renunţat să formeze un guvern, nefiind în măsură să găsească suficienţi parteneri pentru a forma o coaliţie.

Modul lui Jansa de gestionare a pandemiei de Covid-19, considerat autoritar, a scos în stradă zeci de mii de oameni şi a dus la victoria zdrobitoare a lui Robert Golob, pe atunci novice în politică, în 2022.

Preşedintele Parlamentului sloven este liderul unui partid perceput ca prorus

Acum, Janez Jansa a încheiat un acord cu partidul creştin-democrat Nova Slovenija (NSi) şi cu partidul Democraţii lui Anze Logar, ceea ce îi permite să-şi asigure 43 din cele 90 de locuri din Parlament. El beneficiază, de asemenea, de sprijinul celor cinci deputaţi ai partidului "Resni.ca", un partid antisistem care a reuşit să intre în Parlament la alegerile din martie, ceea ce îi asigură o majoritate parlamentară.

Analistul politic Aljaz Bitenc Pengov prezice însă că această coaliţie nu va fi stabilă mult timp, deoarece "depinde de Resnica şi de gradul de satisfacţie al Democraţilor", care au poziţii diametral opuse. Janez Jansa va trebui, de asemenea, să "frâneze agitaţia prorusă" a partidului Resnica, a declarat el pentru AFP.

Liderul Resnica, Zoran Stevanovic, a fost ales preşedinte al Parlamentului cu sprijinul conservatorilor lui Jansa, ai Nova Slovenija şi ai Democraţilor lui Logar. Săptămâna trecută, el a declarat că partidul său "va susţine candidatura lui Jansa la funcţia de prim-ministru", fără a se alătura însă coaliţiei, dorind să rămână "un partid de opoziţie acerbă care îi va supraveghea îndeaproape".

Programul lui Jansa include, de asemenea, reduceri de impozite şi descentralizarea anumitor servicii. "Vom garanta un stat mai puţin costisitor, dar de o calitate mai bună", a declarat el recent presei, după ce a criticat în repetate rânduri cheltuielile guvernului de coaliţie de centru-stânga condus de Robert Golob.

De asemenea, el a criticat vehement recunoaşterea Palestinei în 2024 de către guvernul în exerciţiu.

Acuzaţii de ingerinţă străină

Partidul lui Robert Golob a criticat dur acordul de coaliţie. "Este un guvern pentru care alegătorii nu au votat. Este rezultatul înşelăciunii, al promisiunilor neîndeplinite şi al manipulărilor", a declarat şeful grupului parlamentar al GS, Borut Sajovic.

Finalul campaniei electorale a fost marcat de acuzaţii de ingerinţă străină. Autorităţile au anunţat că vor deschide o anchetă pentru a stabili dacă firma israeliană Black Cube se află în spatele publicării online a unor înregistrări ale unor discuţii cu, printre alţii, un lobbyist, un avocat şi un fost ministru, care sugerau acte de corupţie în cadrul guvernului Golob.

Janez Jansa a recunoscut că s-a întâlnit cu unul dintre responsabilii Black Cube, dar a negat orice implicare în difuzarea videoclipurilor.