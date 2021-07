Românii nu se dau în vânt după închirierea de autorulote. Prețurile ajung la nivelul unei camere de hotel

S-a umplut ţara de firme care închiriază rulote, însă ce anul trecut părea o afacere de succes, vara asta şi-a mai pierdut din elan. Vehiculele neînchiriate stau nemişcate prin parcări şi ne-am întors de unde am plecat.

Cei mai mulți dintre cei care vizitează țara acum cu rulota sunt tot străinii.

O familie din Italia este la a 5-a călătorie în Europa cu autorulota. Oamenii au decis să facă un tur de 30 de zile, pentru care au alocat 3.000 de euro.

Pignalberi Roberto, turist: „România e plină de culoare. Diferite culori în diferite părți ale țării. Noi am trecut prin Transfăgărășan și am vizitat Brașov, Bran, iar apoi am venit în București.”

Şi au ales un camping din apropierea capitalei.

Butoi Dănuț, responsabil camping: "Vin foarte mulţi străini aici la noi. Şi tranzitează şi vizitează, sunt unii care stau o perioadă foarte lungă de timp.”

Turistă olandeză: "Acum luăm micul dejun, iar apoi ne vom lua bicicletele și vom vizita împrejurimile și Bucureștiul. Eu nu am nevoie de o casă, sunt foarte fericită așa, să călătoresc prin Europa.”

Față de țări ca Germania sau Olanda, cultura călătoriei cu autorulote este încă la început la noi. Cea mai mare cerere pentru astfel de experienţe a fost în pandemie, când oamenii căutau un loc izolat în care să evadeze. Atunci au apărut mai multe firme cu servicii de închirieri, crezând că şi anul acesta vor avea la fel de multe cereri. Acum, însă stau cu ele în parcare.

Liviu Gal, Președintele Asociației Rulotiştilor din România: "Cererile, în special, de închirieri au fost foarte mari. S-a creat iluzia că este un boom foarte mare. Anul ăsta n-a picat într-o conjunctură foarte bună, n-au avut foarte mari cereri firmele de închiriat, iar piaţa s-a contractat, adică veniturile din închirieri s-au diminuat.”

Artene Bogdan, patronul unei firme de închirieri autorulote: „Anul 2020 şi 2021 nu au fost cei mai buni pentru închirieri de autorulote. 2020 a avut o creştere explozivă, cei mai mulţi care închiriază sunt familii cu copii şi vizitează țara, Bucovina, Maramureş.”

Interesaţi de o vacanţă cu rulota sunt şi cei care încă lucrează de acasă.

Chiar dacă, aparent, o vacanţă cu autorulota este mai rentabilă, costurile ajung, de multe ori, la acelaşi nivel cu cele pentru o noapte într-o cameră de hotel.

Călătoria cu o astfel de autorulota vă poate costa până la 130 € pe zi. Bineînţeles că există şi variante mai ieftine, cu 90-100 € pe zi. Aici se adaugă şi banii de combustibil şi taxele de drum pe care trebuie să le plătiţi.

Dar pentru că cererea este mică în acest an, de cele mai multe ori preţul se negociază, în funcţie de numărul de zile pentru care se închiriază casa pe roţi. În acest moment la noi în ţară există în jur de 140 de firme care oferă servicii de închiriat autorulote.