De ce aleg tot mai mulţi români vacanţele cu rulota. "Am învăţat să fim minimalişti"

Vacanţa cu rulota nu mai este o curiozitate nici la noi. Numărul de închirieri s-a triplat, comparativ cu anul 2018, potrivit firmelor de profil.

Drept urmare, doar anul acesta au apărut 60 de companii care se ocupă cu asta. Românii călătoresc primăvară şi vara în Grecia, Croația, Norvegia, iar pentru perioada iernii se avântă spre în Laponia.

Un cuplu va pleca vara aceasta în Grecia cu autorulota. Cei doi locuiesc în Olanda, dar vin în fiecare vară în România. Preferă să-și închirieze mijlocul de transport, de aici.

Alexandru și Magda: „Libertatea pe care ţi-o oferă este diferită faţă de un hotel. Anul trecut am fost tot în Grecia, dar cu o autorulotă mai mică. Am fost doar noi doi. A fost prima noastră experienţă. Am fost puţin stresaţi. Nu ştiam dacă chiar o să ne placă sau doar ne încântă ideea, dar a fost foarte, foarte bine. Am învăţat să fim minimalişti, să nu mai ducem după noi lucruri care sunt inutile şi să fim foarte conservatori. Să nu mai facem risipă la apă pentru că nu avem fără limită.”

Alexandru şi Magda vor merge împreună cu un alt cuplu şi şi-au făcut deja calculele pentru vacanţă.

Pentru o vacanţă de zece zile, o familie de patru persoane care călătoreşte în Grecia va cheltui aproximativ 300 euro pe combustibil, 50 de euro pe taxele de drum, 300 pentru camping, 400 euro pe mâncare şi 600 de euro pentru închirierea autorulotei. În total 1650 de euro.

Aşadar mai ieftin ca un sejur clasic. Mulţi alţii gândesc aşa.

Florin Hrituliac, antreprenor: „Grecia se afla în anii trecuţi pe primul loc. Acum Croaţia a trecut pe primul loc, iar Grecia este pe locul doi, dar avem mulţi clienţi care merg până în capătul de nord al Europei, în Norvegia, Portugalia, Gibraltar. Am avut multe cazuri de circuite de câte 20.000 de km într-o singură închiriere. Lumea începe să descopere şi Laponia şi vacanţa cu autorulota la -30 de grade.”

Cei care oferă spre închiriere autorulote au constatat că românii vor spaţii cât mai confortabile. Asta înseamnă şi costuri mai mari. Însă, cei care le iau măcar pentru 14 zile și îşi fac rezervare cu 6 luni înainte pot beneficia de reduceri de până la 50%.

O autorulotă din categoria superioară are un design interior exclusivist, o cabină de duş, un pat de dimensiuni mari cu saltea cu memorie, cuptor cu plită, frigider, congelator, cuptor cu microunde, televizor şi un sistem audio foarte bine pus la punct.

Piața închirierilor de autorulote este estimată la peste 8 milioane de euro. În România, există astfel de firme în Brașov, Cluj, Constanța, Timișoara și București.

