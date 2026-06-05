Bărbatul, acum în vârstă de 57 de ani, a fost înregistrat de o angajată căreia îi cerea favoruri sexuale.

Corespondent Știrile ProTV: „Instanța a stabilit că Mihai Georgescu, la data faptelor primar al comunei Călinești, i-a cerut în mod repetat unei angajate de 20 de ani să-i cedeze, în schimbul unor avantaje profesionale. Edilul a angajat-o pe tânăra ca agent de pază în octombrie 2021, apoi, timp de mai multe luni, a insistat ca ea să-i ofere favoruri sexuale, oferindu-i în schimb o funcție mai bună, cu salariu mai mare, și sarcini ușoare. Tânăra l-a refuzat categoric și a înregistrat o serie de convorbiri, cu care s-a prezentat la poliție. Georgescu a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare și nu mai are voie să ocupe o funcție publică, vreme de patru ani. De altfel, fostul primar nu a mai candidat la ultimele alegeri. El a mai fost condamnat la închisoare în trecut, pentru contrabandă cu alcool. Fostul primar nu a putut fi contactat, pentru a-și exprima un punct de vedere cu privire la sentință. Precizăm că, atât în anchetă, cât și la proces, el s-a declarat nevinovat”.