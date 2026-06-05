”Până la această oră au explodat patru drone - una în port, una lângă port, în jurul orei 11:00, şi două în partea ucraineană”, au declarat pentru News.ro surse din cadrul forţelor de intervenţie, fără a face alte precizări.

Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a declarat pentru News.ro că o dronă similară celei care a explodat la Constanţa a fost detonată în apele internaţionale şi că ”ar mai fi alte trei, rătăcite”. El a spus că drona explodată ar fi de provenienţă ucraineană, dar că mai sunt necesare verificări.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Muntenegru, vineri, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda, el precizând că, dacă sunt altele, ele sunt localizate şi nu vor mai ajunge până la ţărm.

Șeful statului a afirmat că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice, deocamdată.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat solidaritatea cu România, după explozia unei drone în portul Constanţa, la o săptămână după explozia din Galaţi, subliniind că aceasta este o consecinţă directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei şi reamintind totodată că Europa investeşte masiv în capacităţi anti-drone, apărare aeriană şi sisteme de avertizare timpurie, iar programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice.

"Solidaritate cu România!" - scrie, în română, Ursula von der Leyen la începutul mesajului ei postat pe X.