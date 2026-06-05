Potrivit informațiilor transmise de autorități, 300 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Costinești, alte 50 de persoane de pe plaja Tuzla, iar 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud.

De asemenea, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din zona plajelor din Mangalia, inclusiv de pe cordonul Saturn–Venus și din stațiunea Cap Aurora.

În plus, până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței. Acțiunile de evacuare în zona Sfântul Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică.

Pentru a preveni accesul turiștilor în zonele vizate de măsurile de securitate, Poliția Locală a blocat rutele de acces către plaje. Autoritățile continuă monitorizarea situației și mențin măsurile de restricție până la eliminarea oricăror riscuri pentru populație.

În apropierea portului s-ar mai afla trei drone despre care se presupune că ar putea avea explozibili.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineaţa, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naţionale.