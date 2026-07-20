Capcana din aeroport în care cad mii de turiști. De ce nu ar trebui să îți folosești niciodată telefonul în această zonă

Fotografiile nu sunt interzise în toate zonele unui aeroport. În terminalul public, în restaurante, în magazine sau lângă porțile de îmbarcare, călătorii pot face de obicei poze, dacă nu există un anunț care spune altceva.

Zona de frontieră de pe aeroport. De ce un simplu „selfie” îți poate face probleme

Regulile se pot schimba însă în zona de control al pașapoartelor, la ghișeele Poliției de Frontieră, în spațiile vamale sau acolo unde sunt verificate persoanele și bagajele. În aceste locuri pot exista restricții speciale, stabilite de autoritățile fiecărei țări.

Un selfie făcut în timp ce aștepți la control poate surprinde mai multe lucruri decât îți dai seama. În spate pot apărea pașapoartele altor călători, ecranele folosite de polițiști, camerele de recunoaștere facială, poziția ghișeelor, modul în care se face verificarea sau angajați aflați la serviciu. Chiar dacă vrei să îți fotografiezi doar chipul, autoritățile nu pot vedea imediat ce apare în imagine și cum urmează să fie folosită.

În unele țări, regula este foarte clară. În Noua Zeelandă, fotografierea, filmarea, înregistrarea și folosirea telefoanelor nu sunt permise în zonele de control și percheziție. Măsura este luată din motive de securitate și pentru protejarea vieții private. Dacă un călător trebuie să sune o persoană care îl așteaptă, acesta trebuie să vorbească mai întâi cu ofițerul și să ceară permisiunea.

Legislația din Noua Zeelandă permite autorităților vamale să monteze indicatoare prin care interzic folosirea telefoanelor și a altor dispozitive electronice în zonele controlate. Un ofițer îi poate cere unui călător să oprească imediat telefonul, iar dacă acesta nu respectă indicația, poate fi sancționat. Acest exemplu arată că regulile nu sunt la fel peste tot. Un gest considerat normal într-un aeroport poate crea probleme într-o altă țară.

În alte aeroporturi, fotografierea la punctul de securitate nu este complet interzisă. În Statele Unite, fotografiile și filmările sunt permise la filtrele de securitate, atât timp cât nu încurcă verificările și nu surprind informații sensibile. Chiar și în aceste situații, pasagerul trebuie să respecte indicațiile personalului și să nu fotografieze echipamente sau proceduri care nu trebuie făcute publice.

Problemele pot apărea și atunci când selfie-ul blochează sau încetinește rândul. O persoană care se oprește în fața unei porți automate, ridică telefonul, încearcă mai multe poziții sau îi prinde în cadru pe ceilalți călători poate încurca trecerea. În zona de frontieră, pasagerii trebuie să aibă actele pregătite, să urmărească indicatoarele și să respecte instrucțiunile primite. Orice gest care întârzie verificarea poate atrage atenția personalului.

Dacă un ofițer vede că telefonul este îndreptat spre ghișeu sau spre sistemele de control, poate cere explicații și oprirea fotografierii. În funcție de regulile din țara respectivă și de situație, călătorul poate fi oprit mai mult timp pentru verificări. Asta nu înseamnă că orice selfie duce automat la o amendă, dar folosirea camerei într-o zonă sensibilă poate prelungi un control care, în mod normal, ar fi fost rapid. Cel mai simplu este să urmărești indicatoarele și să nu folosești telefonul din momentul în care intri în zona de control până când treci complet de ghișee și porțile automate.

Motivele de securitate din spatele regulii

Controlul de frontieră nu înseamnă doar ca un polițist să se uite la pașaport. Sistemele moderne compară chipul persoanei aflate în fața porții cu fotografia păstrată în cipul documentului biometric. În România, porțile automate de la Aeroportul Henri Coandă sunt conectate la sistemul informatic al Poliției de Frontieră și permit verificarea bazelor de date și a informațiilor operative.

O fotografie făcută spre ghișeu poate surprinde din greșeală informații de pe monitoare, documentele altui pasager sau felul în care funcționează echipamentele. Chiar dacă aceste detalii nu se văd clar pe ecranul telefonului, fotografia poate fi mărită și analizată mai târziu. Restricțiile reduc riscul ca datele personale sau informațiile despre verificările de frontieră să ajungă pe rețelele sociale.

Și protejarea celorlalți călători este un motiv important. În zona de control pot fi persoane verificate suplimentar, familii cu copii sau pasageri care prezintă acte și informații personale. Aceștia nu ar trebui fotografiați într-un loc din care nu se pot retrage ușor. Din acest motiv, unele autorități interzic fotografierea și filmarea în zonele de control, atât pentru siguranță, cât și pentru respectarea vieții private.

Datele biometrice au devenit o parte importantă a verificărilor de frontieră. Sistemul european de intrare și ieșire înregistrează informațiile din documentele de călătorie, fotografiile faciale, amprentele, data și locul trecerii frontierei pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care vin pentru perioade scurte. Sistemul ajută la identificarea persoanelor care rămân mai mult decât au voie și a celor care încearcă să treacă frontiera cu documente false.

Pentru că în aceste zone sunt folosite baze de date, camere și sisteme biometrice, autoritățile încearcă să controleze modul în care sunt fotografiate echipamentele. Nu înseamnă că un selfie este automat periculos. Problema este că personalul nu poate ști imediat dacă telefonul surprinde doar persoana care îl ține sau și informații sensibile din jur.

Regula ajută și la evitarea aglomerației. Verificările trebuie făcute repede, mai ales atunci când aterizează mai multe zboruri internaționale într-un timp scurt. Porțile automate au fost instalate tocmai pentru ca documentele să fie controlate mai repede, fără să fie nevoie de tot mai mulți polițiști. Persoanele care se opresc pentru poze sau filmează fiecare etapă pot încetini trecerea și pot bloca zona.

Unele sisteme automate au nevoie și de o imagine clară a feței. Porțile electronice compară fotografia din pașaport cu imaginea făcută pe loc. Călătorul trebuie să privească spre camera sistemului și să nu aibă chipul acoperit. Dacă ține telefonul pentru un selfie, întoarce capul sau nu stă în poziția corectă, verificarea biometrică poate să nu funcționeze din prima.