Capcana din aeroport în care cad mii de turiști. De ce nu ar trebui să îți folosești niciodată telefonul în această zonă

Fotografiile nu sunt interzise în toate zonele unui aeroport. În terminalul public, în restaurante, în magazine sau lângă porțile de îmbarcare, călătorii pot face de obicei poze, dacă nu există un anunț care spune altceva.
Zona de frontieră de pe aeroport. De ce un simplu „selfie” îți poate face probleme
Regulile se pot schimba însă în zona de control al pașapoartelor, la ghișeele Poliției de Frontieră, în spațiile vamale sau acolo unde sunt verificate persoanele și bagajele. În aceste locuri pot exista restricții speciale, stabilite de autoritățile fiecărei țări.
Un selfie făcut în timp ce aștepți la control poate surprinde mai multe lucruri decât îți dai seama. În spate pot apărea pașapoartele altor călători, ecranele folosite de polițiști, camerele de recunoaștere facială, poziția ghișeelor, modul în care se face verificarea sau angajați aflați la serviciu. Chiar dacă vrei să îți fotografiezi doar chipul, autoritățile nu pot vedea imediat ce apare în imagine și cum urmează să fie folosită.
În unele țări, regula este foarte clară. În Noua Zeelandă, fotografierea, filmarea, înregistrarea și folosirea telefoanelor nu sunt permise în zonele de control și percheziție. Măsura este luată din motive de securitate și pentru protejarea vieții private. Dacă un călător trebuie să sune o persoană care îl așteaptă, acesta trebuie să vorbească mai întâi cu ofițerul și să ceară permisiunea.
Legislația din Noua Zeelandă permite autorităților vamale să monteze indicatoare prin care interzic folosirea telefoanelor și a altor dispozitive electronice în zonele controlate. Un ofițer îi poate cere unui călător să oprească imediat telefonul, iar dacă acesta nu respectă indicația, poate fi sancționat. Acest exemplu arată că regulile nu sunt la fel peste tot. Un gest considerat normal într-un aeroport poate crea probleme într-o altă țară.
În alte aeroporturi, fotografierea la punctul de securitate nu este complet interzisă. În Statele Unite, fotografiile și filmările sunt permise la filtrele de securitate, atât timp cât nu încurcă verificările și nu surprind informații sensibile. Chiar și în aceste situații, pasagerul trebuie să respecte indicațiile personalului și să nu fotografieze echipamente sau proceduri care nu trebuie făcute publice.
Problemele pot apărea și atunci când selfie-ul blochează sau încetinește rândul. O persoană care se oprește în fața unei porți automate, ridică telefonul, încearcă mai multe poziții sau îi prinde în cadru pe ceilalți călători poate încurca trecerea. În zona de frontieră, pasagerii trebuie să aibă actele pregătite, să urmărească indicatoarele și să respecte instrucțiunile primite. Orice gest care întârzie verificarea poate atrage atenția personalului.
Dacă un ofițer vede că telefonul este îndreptat spre ghișeu sau spre sistemele de control, poate cere explicații și oprirea fotografierii. În funcție de regulile din țara respectivă și de situație, călătorul poate fi oprit mai mult timp pentru verificări. Asta nu înseamnă că orice selfie duce automat la o amendă, dar folosirea camerei într-o zonă sensibilă poate prelungi un control care, în mod normal, ar fi fost rapid. Cel mai simplu este să urmărești indicatoarele și să nu folosești telefonul din momentul în care intri în zona de control până când treci complet de ghișee și porțile automate.
Motivele de securitate din spatele regulii
Controlul de frontieră nu înseamnă doar ca un polițist să se uite la pașaport. Sistemele moderne compară chipul persoanei aflate în fața porții cu fotografia păstrată în cipul documentului biometric. În România, porțile automate de la Aeroportul Henri Coandă sunt conectate la sistemul informatic al Poliției de Frontieră și permit verificarea bazelor de date și a informațiilor operative.
O fotografie făcută spre ghișeu poate surprinde din greșeală informații de pe monitoare, documentele altui pasager sau felul în care funcționează echipamentele. Chiar dacă aceste detalii nu se văd clar pe ecranul telefonului, fotografia poate fi mărită și analizată mai târziu. Restricțiile reduc riscul ca datele personale sau informațiile despre verificările de frontieră să ajungă pe rețelele sociale.
Și protejarea celorlalți călători este un motiv important. În zona de control pot fi persoane verificate suplimentar, familii cu copii sau pasageri care prezintă acte și informații personale. Aceștia nu ar trebui fotografiați într-un loc din care nu se pot retrage ușor. Din acest motiv, unele autorități interzic fotografierea și filmarea în zonele de control, atât pentru siguranță, cât și pentru respectarea vieții private.
Datele biometrice au devenit o parte importantă a verificărilor de frontieră. Sistemul european de intrare și ieșire înregistrează informațiile din documentele de călătorie, fotografiile faciale, amprentele, data și locul trecerii frontierei pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care vin pentru perioade scurte. Sistemul ajută la identificarea persoanelor care rămân mai mult decât au voie și a celor care încearcă să treacă frontiera cu documente false.
Pentru că în aceste zone sunt folosite baze de date, camere și sisteme biometrice, autoritățile încearcă să controleze modul în care sunt fotografiate echipamentele. Nu înseamnă că un selfie este automat periculos. Problema este că personalul nu poate ști imediat dacă telefonul surprinde doar persoana care îl ține sau și informații sensibile din jur.
Regula ajută și la evitarea aglomerației. Verificările trebuie făcute repede, mai ales atunci când aterizează mai multe zboruri internaționale într-un timp scurt. Porțile automate au fost instalate tocmai pentru ca documentele să fie controlate mai repede, fără să fie nevoie de tot mai mulți polițiști. Persoanele care se opresc pentru poze sau filmează fiecare etapă pot încetini trecerea și pot bloca zona.
Unele sisteme automate au nevoie și de o imagine clară a feței. Porțile electronice compară fotografia din pașaport cu imaginea făcută pe loc. Călătorul trebuie să privească spre camera sistemului și să nu aibă chipul acoperit. Dacă ține telefonul pentru un selfie, întoarce capul sau nu stă în poziția corectă, verificarea biometrică poate să nu funcționeze din prima.
Ce pățești dacă ești prins că folosești telefonul la controlul pașapoartelor
Folosirea telefonului la controlul pașapoartelor nu este sancționată la fel în toate aeroporturile. În unele locuri sunt interzise doar fotografiile și filmările, în timp ce în altele nu sunt permise nici apelurile sau mesajele. Regula pe care trebuie să o respecți este cea afișată în zona de frontieră, dar și indicația dată de ofițerul care face verificarea.
Dacă ești văzut cu telefonul în mână, cel mai probabil ți se va cere mai întâi să îl închizi sau să îl pui deoparte. O fotografie făcută din greșeală nu duce întotdeauna la alte măsuri, mai ales dacă te conformezi imediat și nu există motive de securitate pentru verificări suplimentare. Problemele mai serioase apar atunci când refuzi să respecți indicațiile primite, conform TSA.gov.
Ofițerul poate să îți ceară să arăți ce ai fotografiat, să oprești înregistrarea sau să ștergi imaginile făcute într-o zonă protejată. În anumite aeroporturi, personalul autorizat poate cere ștergerea, distrugerea sau predarea materialelor realizate fără permisiune. În unele situații, pot fi ridicate atât imaginile, cât și dispozitivele folosite pentru realizarea lor. În alte țări, refuzul de a opri telefonul poate fi sancționat separat. Nu simplul fapt că ai scos telefonul duce automat la o amendă, ci continuarea folosirii lui după ce un semn sau un ofițer ți-a cerut să te oprești.
O consecință imediată poate fi prelungirea controlului. Ofițerii pot verifica ce ai fotografiat, de ce ai îndreptat telefonul spre ghișeu și dacă în imagini apar documente, monitoare, echipamente sau alte persoane. Astfel, o verificare care ar fi durat câteva minute se poate transforma într-un control mai lung, iar călătorul poate pierde timp important înaintea zborului.
În țările care au reguli stricte pentru protejarea infrastructurii pot exista amenzi sau chiar probleme penale. Fotografierea fără permisiune a unor zone sau obiective protejate poate fi considerată ilegală. Personalul de securitate poate opri filmarea, poate verifica materialele și poate cere ștergerea lor. Măsurile luate depind însă de situație, de intenția persoanei și mai ales de felul în care aceasta reacționează după ce i se cere să se oprească.
Nu trebuie să presupui că fotografierea este interzisă în toate aeroporturile. În unele țări, filmarea și fotografierea sunt permise la punctele de securitate, atât timp cât nu sunt încurcate verificările și nu sunt surprinse informații sensibile. De aceea, regulile trebuie verificate de fiecare dată, fără să te bazezi doar pe ce ai văzut într-un alt aeroport.
Dacă ți se cere să pui telefonul deoparte, cel mai bine este să te conformezi imediat. Nu încerca să ascunzi ecranul, să continui filmarea sau să pornești o transmisiune în direct. Poți cere calm o explicație după ce verificarea s-a încheiat, însă o ceartă în zona de frontieră poate întârzia controlul și poate duce la intervenția personalului de securitate.
Alte locuri din aeroport unde camerele foto și telefoanele sunt strict interzise
Zonele de control al pașapoartelor și cele vamale sunt cel mai des supuse restricțiilor. Acolo sunt verificate documentele de călătorie, bagajele și situația legală a persoanelor care intră sau ies dintr-o țară. În unele aeroporturi, indicatoarele din zonele de sosire și plecare pot interzice telefoanele, camerele și alte dispozitive care pot fotografia sau filma.
O altă zonă sensibilă este filtrul de securitate, unde bagajele sunt verificate cu aparate cu raze X, iar pasagerii trec prin detectoare sau scanere. În anumite aeroporturi, fotografierea și filmarea sunt interzise la aceste puncte. Regula are rolul de a proteja procedurile, informațiile afișate pe monitoare și viața privată a persoanelor controlate.
Totuși, filtrul de securitate nu este o zonă fără fotografii în toate țările. În unele aeroporturi, filmarea este permisă dacă nu blochează trecerea pasagerilor și nu surprinde informații sensibile. Din acest motiv, trebuie urmărite indicatoarele și respectate instrucțiunile angajaților. Fotografiile sunt, de obicei, interzise și în camerele unde se fac controale suplimentare, percheziții sau verificări amănunțite ale bagajelor. În aceste spații pot apărea documente, obiecte confiscate, date personale și persoane aflate în situații delicate. Telefoanele, camerele și dispozitivele de înregistrare pot fi interzise tocmai pentru protejarea securității și a vieții private.
Restricțiile pot exista și în zonele în care pasagerii nu au acces în mod normal, cum ar fi spațiile de sortare a bagajelor, platformele pe care sunt parcate avioanele, pistele, zonele tehnice și culoarele folosite de personal. Accesul se face pe baza unor permise, iar filmările profesionale au nevoie de aprobări speciale. Echipele de presă și de filmare nu pot intra în aceste spații fără permisiune.
În unele țări, interdicția poate acoperi o zonă mai mare decât ghișeul sau filtrul de securitate. Aeroporturile pot fi considerate infrastructuri protejate, iar fotografiile, filmările și transmisiunile în direct realizate fără aprobare pot duce la oprirea activității, ștergerea materialelor sau ridicarea echipamentului. Pentru filmările organizate sau comerciale este nevoie de un permis cerut din timp. Reguli și mai stricte pot exista pe aeroporturile care folosesc aceeași infrastructură cu baze militare sau care se află aproape de obiective guvernamentale. În anumite țări este ilegal să fotografiezi aeroporturi, unități militare, clădiri ale statului sau membri ai forțelor de ordine fără permisiune. O fotografie făcută din obișnuință poate încălca legea locală, chiar dacă același gest este permis în altă parte.
Nici filmarea profesională în zonele publice nu este întotdeauna liberă. Aeroporturile pot cere aprobări, asigurări și taxe pentru ședințe foto, interviuri, reclame sau alte materiale comerciale. Pasagerii obișnuiți își pot fotografia familia în terminal, dar o filmare organizată poate avea nevoie de permis. În zona publică a terminalului, fotografiile personale sunt în general permise dacă nu există semne de interdicție și nu sunt deranjați ceilalți pasageri. Lucrurile se schimbă când ajungi la controlul pașapoartelor, la vamă, la securitate sau lângă o ușă pe care scrie că accesul este restricționat. Cea mai simplă regulă este să pui telefonul deoparte când vezi semnul cu aparatul foto tăiat.