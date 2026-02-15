Cu natură sălbatică, ape cristaline și o cultură vibrantă, este locul perfect atât pentru relaxare, cât și pentru aventură. Dacă visezi la o vacanță într-o locație de vis, iată cum poți să o planifici pas cu pas pentru a profita la maximum de această bijuterie europeană.

Când privești pentru prima dată pe fereastra avionului și vezi Azorele de sus, ai putea crede că te afli în paradis. O singură privire este suficientă pentru a înțelege de ce mulți numesc acest arhipelag portughez „Hawaii-ul Europei” și „Insulele Culorilor”. Situate în mijlocul Oceanului Atlantic, la jumătatea distanței dintre Statele Unite și Portugalia continentală, cele nouă insule principale ale Azorelor: São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores și Corvo – sunt imposibil de ignorat.

Unde se află Azore

Insulele Azore sunt un arhipelag spectaculos situat în mijlocul Oceanului Atlantic, parte a Portugaliei. Acest grup de nouă insule vulcanice este ideal pentru iubitorii de natură, aventură și pentru cei care caută o evadare liniștită. Așa cum se poate vedea pe hartă, Azorele au o poziționare geografică unică.

Situat între Europa și America de Nord, acest paradis atlantic este mai mult decât un simplu punct de tranzit – este o destinație care merită vizitată. Fie că faci drumeții pe traseele spectaculoase ale Azorelor, te relaxezi în bazine termale sau explorezi sate de coastă pitorești, fiecare moment pare un colț de paradis încă nedescoperit. Iar adevărul este că nu vei vrea să pleci.

Harta Azorelor care arată rutele aeriene dintre Azore, Portugalia continentală, SUA și Canada, evidențiind poziția lor în Atlantic. Există zboruri directe care leagă Azorele de Portugalia continentală, Statele Unite și Canada, ceea ce face ca acest arhipelag atlantic să fie ușor accesibil pentru turiști.

Care este cea mai bună insulă de vizitat în Azore

Acum că știi cum ajungi în Azore, probabil te întrebi cu ce insulă să începi. Pentru cei care vizitează pentru prima dată, recomandarea este combinația São Miguel și Terceira. Aceste insule sunt variate, pline de activități și oferă experiențe memorabile. Iată de ce acest duo este un început potrivit pentru o călătorie în Azore.