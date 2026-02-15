Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Supranumită „Hawaii-ul Europei” datorită peisajelor dramatice, plajelor spectaculoase și climei blânde pe tot parcursul anului, această destinație pare desprinsă dintr-o carte poștală exotică.

autor
Anca Lupescu

Cu natură sălbatică, ape cristaline și o cultură vibrantă, este locul perfect atât pentru relaxare, cât și pentru aventură. Dacă visezi la o vacanță într-o locație de vis, iată cum poți să o planifici pas cu pas pentru a profita la maximum de această bijuterie europeană.

Când privești pentru prima dată pe fereastra avionului și vezi Azorele de sus, ai putea crede că te afli în paradis. O singură privire este suficientă pentru a înțelege de ce mulți numesc acest arhipelag portughez „Hawaii-ul Europei” și „Insulele Culorilor”. Situate în mijlocul Oceanului Atlantic, la jumătatea distanței dintre Statele Unite și Portugalia continentală, cele nouă insule principale ale Azorelor: São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores și Corvo – sunt imposibil de ignorat.

Unde se află Azore

Insulele Azore sunt un arhipelag spectaculos situat în mijlocul Oceanului Atlantic, parte a Portugaliei. Acest grup de nouă insule vulcanice este ideal pentru iubitorii de natură, aventură și pentru cei care caută o evadare liniștită. Așa cum se poate vedea pe hartă, Azorele au o poziționare geografică unică.

Situat între Europa și America de Nord, acest paradis atlantic este mai mult decât un simplu punct de tranzit – este o destinație care merită vizitată. Fie că faci drumeții pe traseele spectaculoase ale Azorelor, te relaxezi în bazine termale sau explorezi sate de coastă pitorești, fiecare moment pare un colț de paradis încă nedescoperit. Iar adevărul este că nu vei vrea să pleci.

Harta Azorelor care arată rutele aeriene dintre Azore, Portugalia continentală, SUA și Canada, evidențiind poziția lor în Atlantic. Există zboruri directe care leagă Azorele de Portugalia continentală, Statele Unite și Canada, ceea ce face ca acest arhipelag atlantic să fie ușor accesibil pentru turiști.

Care este cea mai bună insulă de vizitat în Azore

Acum că știi cum ajungi în Azore, probabil te întrebi cu ce insulă să începi. Pentru cei care vizitează pentru prima dată, recomandarea este combinația São Miguel și Terceira. Aceste insule sunt variate, pline de activități și oferă experiențe memorabile. Iată de ce acest duo este un început potrivit pentru o călătorie în Azore.

Insula São Miguel 

Una dintre cele mai reprezentative insule ale arhipelagului și o destinație obligatorie. Este cunoscută pentru piscinele geotermale, traseele de drumeție spectaculoase și piscinele naturale cu apă limpede, toate într-un decor vulcanic impresionant. Fie că explorezi zonele verzi sau te relaxezi în ape calde, São Miguel oferă numeroase modalități de a intra în contact cu natura.

Insula Terceira 

Terceira este bogată în istorie, cultură și evenimente. Capitala sa, Angra do Heroísmo, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, este cunoscută pentru arhitectura colonială și priveliștile de coastă. Comunitatea locală este deschisă și primitoare, influențată atât de cultura azoriană, cât și de cea americană, datorită bazei militare SUA, ceea ce conferă insulei un caracter distinct, conform toazoresislands.

După ce ai descoperit aceste două insule, vei dori cu siguranță să le vezi și pe celelalte.

Câte zile ai nevoie pentru a vizita Azore

Durata ideală a unei vacanțe în Azore depinde de planurile tale. Dacă ai puțin timp la dispoziție, insula São Miguel este cea mai bună alegere, iar 3–5 zile sunt suficiente pentru a o explora. Pentru o experiență mai completă, adăugarea insulei Terceira este o opțiune foarte bună, oferind un echilibru între natură, cultură și istorie.

Dacă vrei să explorezi mai multe insule într-un ritm relaxat, o vacanță de două săptămâni este ideală pentru a descoperi pe deplin frumusețea și farmecul Azorelor.

Cele mai importante lucruri de făcut în Insulele Azore

Insulele Azore sunt un paradis pentru iubitorii de activități în aer liber, oferind nenumărate aventuri în natură. Poți începe dimineața cu o drumeție prin peisaje spectaculoase și, după-amiaza, să pleci într-o excursie de observare a balenelor.

Drumeții 

Azore găzduiesc unele dintre cele mai bune trasee naturale din Europa, cu peisaje care variază de la cratere vulcanice la păduri luxuriante. Există trasee ușoare pentru plimbări relaxante, dar și provocări serioase, precum ascensiunea pe Muntele Pico, pe insula Pico. Cu o altitudine de 2.351 metri, este cel mai înalt vârf din Portugalia și oferă priveliști ample asupra insulelor din jur.

Un alt traseu apreciat este Grota do Inferno, pe insula São Miguel, care oferă vedere către cratere vulcanice și lacurile verzi din Sete Cidades.

Interacțiunea cu localnicii 

Locuitorii Azorelor sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor. În piețe locale sau sate mici, vei întâlni oameni deschiși și prietenoși. Este o bună ocazie să afli mai multe despre istoria, tradițiile și cultura Azorelor.

Observarea balenelor și delfinilor 

Observarea balenelor este o activitate importantă în Azore. De la o regiune cunoscută în trecut pentru vânătoarea de balene, Azorele au devenit un sanctuar pentru aceste specii. Astăzi, turiștii pot vedea peste 25 de specii de balene și delfini în habitatul lor natural, în condiții responsabile.

Vizitarea plantațiilor de ceai 

Azorele găzduiesc două fabrici de ceai, Porto Formoso și Gorreana. Plantația Gorreana, singura fabrică de ceai funcțională din Europa, permite vizitarea procesului de producție și plimbări prin câmpurile de ceai.

Bucătăria azoriană 

Gastronomia azoriană este diversă și influențată de tradiții locale. Un preparat emblematic este Cozido das Furnas, gătit lent în pământ cu ajutorul aburului vulcanic, pe insula São Miguel. Alte specialități includ Alcatra din Terceira și brânza de São Jorge.

Piscine termale naturale 

Azorele oferă numeroase piscine termale naturale, unde te poți relaxa în ape calde, înconjurat de peisaje verzi și zone vulcanice.

5 locuri de neratat într-o vacanță în Azore

Sete Cidades, insula São Miguel 

Drumul până la Sete Cidades oferă puncte de belvedere spectaculoase, precum Vista do Rei. Odată ajuns, poți explora lacurile gemene cu caiacul sau paddleboard-ul.

Muntele Pico, insula Pico 

Vizibil și de pe alte insule, Muntele Pico domină peisajul. Ascensiunea până la vârf oferă una dintre cele mai impresionante priveliști din Azore, iar cei care nu doresc să urce pot explora cultura locală și podgoriile vulcanice.

Cascadele din Flores, insula Flores 

Insula Flores este cunoscută pentru cascadele sale și peisajele verzi, cu stânci abrupte și bazine naturale cu apă limpede.

Vulcanul Capelinhos, insula Faial 

Capelinhos oferă un peisaj format în urma erupției din 1957, cu un relief aparte. Insula Faial este cunoscută și pentru marina sa, un punct important pentru navigatorii care traversează Atlanticul.

Angra do Heroísmo, insula Terceira 

Oraș inclus în patrimoniul UNESCO, Angra do Heroísmo se remarcă prin clădiri colorate, monumente istorice și o atmosferă urbană distinctă.

