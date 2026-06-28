Dar medicii ne avertizează pe toți că expunerea prelungită la soare ne poate provoca probleme serioase de sănătate.

Zeci de mii de oameni au fugit de canicula din orașe pe malul mării. Și-au întins prosoapele pe nisip sau au făcut plajă pe șezlonguri.

Medicii avertizează asupra pericolelor

Băiat: „Acasă stăm cam toată ziua cu aerul condiționat pornit.”

Fată: „În București este mult mai cald, se resimte altfel căldura. Aici este mult mai bine.”

Atenție însă! Medicii avertizează că atunci când stăm mult la soare și temperaturile depășesc 30 de grade, organismul pierde cantități mari de apă și săruri minerale prin transpirație, fără ca acestea să fie înlocuite.

Primele semne sunt, de regulă, umflarea picioarelor și senzația de disconfort, urmate de scăderea tensiunii arteriale, amețeli și chiar leșin, din cauza reducerii fluxului de sânge către creier. Pe măsură ce deshidratarea se accentuează, deficitul de săruri minerale poate favoriza tulburări de ritm cardiac, iar în cazurile grave poate apărea chiar stopul cardiac.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „Trebuie să compensăm cu o cantitate de apă cu săruri minerale pe care o autoadministrăm. Iar urgența care apare la temperaturi de peste 40 de grade este edemul cerebral, cu stare de comă generată de expunerea directă la căldură.”

Așa că nu uitați, beți multă apă și stați sub umbrelă la orele prânzului! Și între reprizele de plajă, găsiți modalități să vă răcoriți.

Turiștii caută răcoarea în mare

Acești turiști, de pildă, au jucat volei chiar în apă, folosind un fileu gonflabil. Alții au preferat jocurile cu mingea pe plajă. Nu au lipsit nici cei care au ieșit în larg cu hidrobicicletele ori s-au relaxat pe saltele și au plutit la soare printre valuri.

Băiat: „Este foarte bine, seara este răcoare, distracție, ziua este perfect, este cald, dar la plajă ne descurcăm de minune.”

Băiat: „Briza se simte excelent, este o senzație plăcută, este răcoroasă așa.”

Hotelierii și administratorii de plaje spun că temperaturile ridicate au adus la mare un val important de turiști.

Corin Martin, președinte Federația Restro: „Avem aproape 80% grad de ocupare, aproape 90 de mii de turiști în acest weekend pe litoral. Este cel mai plin weekend de până acum.”

Litoralul așteaptă temperaturi mai mari

Petre Drăgoi, administrator parc nautic: „Sunt zâmbăreț, căci, față de anul trecut, ca și vânzări, ca și flux de oameni, este încă o dată peste în aceeași perioadă.”

Paul, administrator plajă: „Turiștii vin la mare să se simtă bine, eu îmi plătesc facturile.”

Zilele următoare va fi și mai cald la mare, pentru că va intra în vigoare un Cod portocaliu de caniculă.