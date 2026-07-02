Totuși, acum, în plin sezon estival, turiștii spun că plajele nu sunt atât de curate pe cât și-ar dori.

Corespondent ProTV: ”Este trecut de ora 19.00, așa că cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut ziua pe plajă încep să se retragă. Acum încep să apară angajații de la terase, echipați cu saci de gunoi pentru că mâine dimineață plajele trebuie să fie curate. De pe o singură plajă, unde de exemplu pot fi amplasate 500 de șezlonguri, acești tineri adună cel puțin 30 de saci de gunoi. De la mucuri de țigară și până la șervețele umede sau chiar scutece pe care unii dintre turiști le îngroapă pur și simplu în nisip, sub șezlong”.

Voluntarii de la Mare Nostrum spun că, de la începutul anului, cele mai multe deșeuri au fost adunate de pe plaje din Saturn, Constanța și Năvodari. De altfel, acum sunt și cele mai aglomerate. Iar plajele din Vama Veche, Mamaia și Corbu au fost cele mai curate.

Aproximativ 5.400 de deșeuri au adunat voluntarii de la Mare Nostrum de pe plaje, în primele luni ale anului.

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum: ”82% dintre deșeurile pe care le-am inventariat fac parte din grupa polimerilor artificiali, plastice în general. Cel mai întalnit este mucul de țigară, în continuare. A scăzut cumva numărul de peturi. Persistă deșeuri precum șervețele umede, bețișoare de urechi, materiale de unică folosință".

30 de saci cu deșeuri strânse seara, de pe o singură plajă din Constanța

Cele mai puține deșeuri au fost adunate din Vama Veche, Mamaia și Corbu. Iar cele mai multe, din Saturn, Constanța și Năvodari.

Cu toate că de pe cele nouă sectoare de plajă monitorizate de voluntari au fost strânse, la începutul anului, mai puține gunoaie, iată ce spun acum unii turiști aflați în vacanță la Mamaia.

Turistă: ”Când am venit, chiar m-am plâns de treaba asta, că într-adevăr erau foarte multe mucuri de țigară. Cred că am putea avea mai multă grijă de plajele noastre".

Oamenii spun că nici nu sunt destule locuri în care să fie aruncate deșeurile.

Turist: ”E cam mizerie. Tomberoane pentru gunoi nu prea văd, nici aici, nici la bar”.

Turistă: ”Călcăm și nu prea avem de ales, nu avem ce să facem”.

Fel de fel de ambalaje, pahare, mucuri de țigară și alte resturi zac împrăștiate pe nisip.

Dorin Ciubotaru, administrator plajă: ”Sticlele le lasă pe plajă, ambalajele de la înghețată, cipsuri, tot ce mai mănâncă omul pe plajă”.

De la începutul sezonului estival, de pe o plajă din Constanța se adună uneori seara și 30 de saci cu deșeuri, spune administratorul acesteia.