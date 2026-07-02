Evenimentul inaugural este „Bitch, Please!”, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.

„Pe 16 iulie, litoralul românesc are o nouă stațiune. Se cheamă Nibiru și este un loc care își propune două lucruri. În primul rând, să răspundă la întrebarea ce pot să fac pe litoral după 18:00 pentru că sigur ziua mega plaje, mă bronzez, mă relaxez, dar seara sunt foarte puține opțiuni de a petrece timp de calitate, mai ales în familie.

Nibiru e o suprafață de 21 de hectare amenajată cu promenadă, restaurante, cafenele, par de distracții, loc de joacă, concerte, formații românești, formații internaționale, în care fiecare membru al familiei are ceva de făcut. Și propune să aducă împreună familie. Și vin împreună în 10 zile și se întâlnesc”, a declarat Selly în studioul Știrile PRO TV.

Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.