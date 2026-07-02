Astfel, în perioada 8/9 - 12/13 iulie, va circula trenul Regio 13881 Constanţa (plecare 23:20) - Mangalia (sosire 00:47), iar perioada 9-13 iulie va circula trenul Regio 13882 Mangalia (plecare 03:28) - Constanţa (sosire 04:55).

Ambele trenuri vor opri în staţiile şi haltele de pe litoral: Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costineşti, Costineşti Tabără, Pescăruş şi Neptun.

"Prin introducerea acestor trenuri suplimentare, precum şi prin suplimentarea cu vagoane a celorlalte trenuri care circulă pe secţia Constanţa - Mangalia, în funcţie de cererea de transport şi în limita parcului tehnic disponibil, CFR Călători îşi adaptează oferta la creşterea sezonieră a cererii şi facilitează mobilitatea călătorilor care aleg trenul pentru deplasările către litoral", se mai scrie în comunicatul CFR Călători.