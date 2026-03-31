De asemenea, de la o casă de amanet au confiscat peste 21 de kilograme de aur în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

Potrivit News.ro, ANAF a transmis într-un comunicat de presă că măsura confiscării în cazul casei de schimb valutar a fost dispusă ca urmare a monitorizării activităţii celor nouă puncte de lucru ale societăţii din Bucureşti, care au continuat să efectueze operaţiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare, survenită în luna februarie, ca urmare a înregistrării de obligaţii fiscale restante şi a situaţiei juridice a administratorului.

„Potrivit constatărilor rezultate din acţiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizaţiei, societatea a înregistrat operaţiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condiţiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societăţii”, precizează sursa citată.

În cadrul unei alte acţiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kilograme de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum şi suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

În urma verificărilor, s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidenţă a tranzacţiilor şi a stocurilor, precum şi reglementările aplicabile comercializării metalelor preţioase.

Suplimentar faţă de aceste sancţiuni, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 lei.

Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc şi verificată în cadrul acţiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării şi comercializării metalelor prețioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.