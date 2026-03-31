10 lucruri gratis pe care le poți face când vizitezi Londra. Puțini turiști știu de ele

Știai că poți călători într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume fără să cheltui o avere? Există o mulțime de lucruri gratuite de făcut în Londra care chiar merită o vizită.

Deși sunt multe atracții pentru care trebuie să plătești, unele dintre cele mai bune experiențe din Londra nu costă nimic. Iată câteva lucruri de făcut gratis pentru a descoperi acest oraș ofertant. Plimbă-te prin Hyde Park Hyde Park a fost dintotdeauna un parc regal încă din 1536, după ce regele Henry VIII l-a preluat pentru vânătoare. În timp, această întindere vastă s-a transformat într-un spațiu public, căpătând o identitate cu importanță politică și culturală. Au existat perioade în istoria parcului în care au avut loc evenimente istorice precum revolte, concerte, sărbători regale etc. Printre acestea, unul dintre cele mai apreciate locuri din parc este Speakers’ Corner, unde, de peste o sută cincizeci de ani, oamenii se adună pentru a pregăti și susține discursuri și dezbateri publice. Vizitează parcul și nu rata următoarele:

Serpentine Lake Serpentine este un lac de aproximativ 16 hectare, potrivit pentru plimbări cu barca, înot și relaxare pe malul apei. În lunile de vară, Serpentine Lido este un loc popular pentru înot în aer liber, conform theedwardhotel.co.uk. Diana, Princess of Wales Memorial Fountain Acesta este un memorial dedicat regretatei Prințese Diana. Apa curge în diferite direcții prin designul special al fântânii, simbolizând suișurile și coborâșurile vieții ei. Kensington Gardens & Palace Grădinile, care includ domeniul frumos al Kensington Palace, reședința Prințului și Prințesei de Wales, oferă un refugiu plăcut în apropiere de Hyde Park. Zona este bine întreținută și include celebra statuie Peter Pan și Grădinile Italiene. The Rose Garden Grădina de trandafiri este locul ideal pentru iubitorii de flori. Aici se găsește o varietate bogată de trandafiri și alte flori de sezon, fiind un loc potrivit pentru o plimbare plăcută sau pentru fotografii. Hyde Park Winter Wonderland Parcul se transformă într-un tărâm de poveste iarna, odată cu Hyde Park Winter Wonderland. Acest eveniment de Crăciun oferă patinaj pe gheață, atracții de distracție, spectacole live și numeroase bunătăți festive. Vizitează gratuit muzee Unele dintre cele mai interesante și fascinante muzee din Londra sunt complet gratuite. De fapt, există mai multe muzee gratuite decât muzee care percep taxă de intrare. Totuși, trebuie menționat că aceasta este o listă de muzee cu acces gratuit, iar pentru expoziții speciale sau anumite secțiuni se poate percepe o taxă suplimentară. Următoarele muzee din Londra sunt gratuite, dar este posibil să fie necesară rezervarea unui interval orar, așa că verifică site-urile oficiale pentru informații actualizate. În plus, unele expoziții (de exemplu, cele temporare) pot avea costuri suplimentare.

Natural History Museum Muzeul de Istorie Naturală este locul unde descoperi lumea naturii: plante, roci și animale, atât cele existente, cât și cele dispărute. Există secțiuni dedicate rocilor, mineralelor, evoluției umane, animalelor sau dinozaurilor, inclusiv un impresionant tiranozaur animat. Majoritatea expozițiilor sunt dedicate animalelor, poți vedea de aproape diferite specii și chiar organisme invizibile cu ochiul liber. Secțiunea despre evoluție și procesele planetei este foarte interesantă, în special simulatorul de cutremur. Muzeul nu este foarte modern, multe exponate fiind păstrate de zeci de ani, dar încă relevante. Cu toate acestea, există și schimbări vizibile. Este un obiectiv esențial de vizitat dintre muzeele gratuite din Londra. Science Museum Muzeul Științei prezintă istoria și realizările științei și tehnologiei și rolul lor în viața de zi cu zi. Dimensiunea muzeului este foarte mare, o vizită poate dura o zi întreagă. Printre atracții: explorarea spațiului, evoluția medicinei cu echipamente vechi, vehicule istorice și informații despre corpul uman. Există și o zonă dedicată copiilor între 3-6 ani, unde pot experimenta cu apă, lumină și sunet. The National Gallery Cea mai cunoscută galerie din Londra este situată în Trafalgar Square și are intrare gratuită. Aici se găsește o colecție vastă de picturi semnate de artiști precum Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt, Claude Monet. Una dintre cele mai cunoscute lucrări este „Sunflowers” de van Gogh, care a fost recent vizată într-un act de protest (tabloul nu a fost deteriorat). Colecția numără peste 2.300 de lucrări, iar clădirea în sine este impresionantă. The British Museum British Museum este unul dintre cele mai mari muzee din lume, cu aproximativ 8 milioane de exponate. Se recomandă cel puțin o zi pentru vizitare, scrie readyforboardingblog. Aici pot fi văzute artefacte din istoria antică: sculpturi, monede, sarcofage, bijuterii, arme, haine, organizate pe regiuni: Grecia, Roma, Egipt, Asia, Europa, Africa etc. Colecțiile sunt impresionante atât ca volum, cât și ca diversitate, însă o parte dintre ele au fost obținute în contexte istorice controversate. Museum of London Acest muzeu prezintă istoria orașului, de la primele așezări până în prezent. Expozițiile arată nu doar evenimente istorice, ci și viața de zi cu zi a locuitorilor. Temele includ dezvoltarea medicinei, alimentația, rutele comerciale, epidemia de ciumă și Great Fire of London. Muzeul este modern și interactiv. Există activități pentru copii, care primesc sarcini și trebuie să descopere diverse obiecte și răspunsuri. Victoria and Albert Museum Un muzeu tradițional, deschis din 1852, cu colecții de artă și obiecte istorice din întreaga lume: sculpturi, textile, costume, bijuterii, fotografii, picturi, cărți, ceramică și sticlă. Young V&A Fostul V&A Museum of Childhood, momentan închis, urmează să fie redeschis într-un format mai interactiv pentru copii. Va include activități creative și educative legate de copilărie și joc. Admiră schimbarea gărzii la Buckingham Palace Schimbarea Gărzii, cunoscută și sub numele de Guard Mounting, este ceremonia emblematică urmărită anual de milioane de oameni la Buckingham Palace și Windsor Castle. Ceremonia este realizată de soldați activi din Foot Guards, care îl protejează pe suveran și Palatele Regale încă din 1660. Uniformele lor, cu celebrele căciuli din blană (bearskin) și tunicile roșii, sunt asociate direct cu Buckingham Palace și monarhia britanică. Însoțită de o fanfară militară completă, care interpretează un repertoriu variat, de la marșuri tradiționale la melodii din musicaluri și piese pop cunoscute, ceremonia este atât o tradiție militară spectaculoasă, cât și o dovadă a relației strânse dintre Forțele Armate și conducătorul lor: Regele. Trupele Household protejează suveranul și Palatele Regale din 1660. Când Queen Victoria s-a mutat la Buckingham Palace în 1837, Garda Regală a rămas la St James's Palace, cu un detașament care păzea Buckingham Palace, așa cum se întâmplă și astăzi. Ceremonia marchează momentul în care soldații aflați în serviciu, Garda Veche, sunt înlocuiți de Garda Nouă, conform royal.uk. Serviciile de gardă sunt asigurate, de regulă, de un batalion al Household Division, dar uneori și de alte batalioane de infanterie sau unități. De exemplu, în perioada încoronării Queen Elizabeth II din 1953, au participat soldați din Canada, Australia, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Ceylon și Pakistan. În prezent, participă frecvent regimente din Commonwealth, precum și unități ale Royal Air Force și Royal Navy.

Traversează celebrul Tower Bridge și bucură-te de priveliște Unul dintre cele mai emblematice repere ale Londrei și o realizare arhitecturală impresionantă, Tower Bridge este un pod mobil (bascule) și suspendat, situat deasupra râului River Thames. Este remarcat pentru stilul său arhitectural victorian sau neo-gotic și are două turnuri conectate prin două pasarele. O plimbare pe Tower Bridge este obligatorie pentru orice vizitator aflat pentru prima dată în Londra. Se ajunge în aproximativ 5 minute de mers pe jos de la cea mai apropiată stație de metrou, Tower Hill. Nu ai cum să ratezi acest obiectiv dacă mergi pe partea estică a Tower of London. După ce traversezi podul, vei găsi niște scări care duc spre Queen’s Walk, pe malul sudic al Tamisei. Acolo se află Potters Fields Park, situat chiar în fața primăriei. Această zonă verde oferă o priveliște foarte bună asupra podului și este ideală pentru fotografii. Să traversezi Tower Bridge este gratuit, însă dacă vrei să vezi Tower Bridge Exhibition, există o taxă de intrare de aproximativ 16 lire de persoană. Punctul principal de atracție este pasarela pietonală cu podea din sticlă, situată la 34 de metri deasupra carosabilului, care oferă o panoramă asupra Tamisei și a podului. Dacă îți poți planifica vizita flexibil, este util să verifici programul ridicărilor podului. Deschiderea și închiderea durează aproximativ 5 minute și este spectaculoasă văzută de sus. Pentru cei interesați de tehnologie, un alt punct de interes este sala motoarelor originale, unde pot fi văzute vechile motoare cu abur care au acționat mecanismul podului până în 1976. În fiecare zi, aproximativ 40.000 de vehicule traversează Tamisa pe Tower Bridge. Podul se deschide și se închide de aproximativ 1.000 de ori pe an.

Descoperă atmosfera din Camden Market fără să cheltui bani Camden Market este un amestec colorat din tot ce face Londra distractivă. Vei găsi haine vintage, obiecte artizanale, artă îndrăzneață și mâncare stradală din întreaga lume. Cu peste 1.000 de tarabe, poți petrece cu ușurință ore întregi plimbându-te în căutarea unor descoperiri interesante, gustări delicioase sau doar pentru a savura atmosfera. Intrarea la Camden Market este gratuită. Poți să te plimbi, să vizitezi magazinele și să te bucuri de atmosferă fără să plătești nimic în avans. Practic, dai bani doar dacă alegi să cumperi ceva. Pentru a-ți planifica vizita la cea mai diversă piață din Londra, iată câteva informații interesante despre Camden Market și istoria zonei: • Ultima distilerie de gin din Camden s-a închis în anii 1950, dar popularitatea în creștere a ginurilor exotice a determinat redeschiderea unor distilerii în zonă. • Istoria comerțului în piață datează din anii 1970, când s-a deschis o piață de sâmbătă în Camden Town, cu doar 16 tarabe, care a crescut până la destinația comercială vibrantă de astăzi. • Prima tarabă de mâncare a pieței s-a deschis în 1974 și s-a numit „The Stall”, deținută de June Foulds, atletă olimpică medaliată cu argint și bronz în 1952 și 1956. • Catacombele Camden – un sistem de tuneluri și camere pentru motoare – au fost construite în secolul XIX pentru a susține activitatea industrială de deasupra. • Stables Market a fost cândva grajdurile Pickford, care funcționau și ca spital pentru caii ce trăgeau vehiculele Pickford. • În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, grajdurile, tunelurile pentru cai, atelierele și spitalul pentru cai au avut grijă de aproximativ 800 de cai de lucru, majoritatea activând din Camden Goods Depot. Indiferent dacă vrei să te pierzi printre tarabele ciudate sau să faci o plimbare pe malul canalului, o vizită la Camden este o modalitate excelentă de a petrece ziua, scrie easyhotel.

Prinde apusul pe malul Tamisa Apusul de pe malul râului Tamisa este o experiență obligatorie în Londra. Poți vedea apusul și de pe lac, dacă faci o plimbare. La bordul Thames Evening Cruise, vei putea pluti pe râul Tamisa, trecând pe lângă unul dintre cele mai faimoase orizonturi din lume, sub lumina serii care se întunecă treptat. Vei vedea cum apusul londonez cedează locul luminilor strălucitoare ale orașului noaptea. Pentru o opțiune gratuită, privește apusul de pe malul râului, iar dacă vrei o experiență specială, urcă-te la bordul Thames Evening Cruise pentru cel mai spectaculos apus văzut chiar de pe râu. Orice variantă ai alege, asigură-te că nu ratezi această experiență cu totul spectaculoasă.

Iată o listă cu cele mai impresionante locuri pentru a vedea apusuri în Londra: Primrose Hill De pe vârful Primrose Hill, clasat Grade II, poți vedea totul, de la London Eye până la Canary Wharf, ceea ce îl face un loc grozav (și romantic) pentru apus. Ia-ți o pătură de picnic, deschide un prosecco și privește cerul cum se transformă din portocaliu în roșu și apoi în întuneric adânc. Alexandra Palace Park Vei fi întâmpinat de priveliști uluitoare și apusuri magice în Alexandra Palace Park, un spațiu imens care oferă vedere panoramică asupra Londrei de pe unul dintre cele mai înalte puncte din oraș. În plus, poți vedea apusul din grădina imensă de bere a parcului. South Bank Uneori nu este nimic mai plăcut decât o plimbare relaxantă pe South Bank. Este unul dintre cele mai bune locuri pentru a simți atmosfera orașului. Totodată, este un loc magic și atunci când soarele începe să apună. Plimbă-te până la The Anchor Pub la Bankside și admiră reperele emblematice ale capitalei scăldate în diferite nuanțe de lumină. Pentru ceva și mai special, traversează Millennium Bridge și vezi apusul peste partea vestică a Londrei. The Shard Cu o înălțime de aproximativ 310 metri, The Shard este cea mai înaltă clădire din Regatul Unit și Europa de Vest, oferind o priveliște extraordinară. Atracția principală este „View from the Shard”, care oferă singura panoramă de 360° din Londra și un punct de observație parțial deschis. De sus, vei putea vedea aproape tot ce există în oraș. Deși este mai puțin aglomerat ziua, urcă aici la apus și privește cum capitala se transformă într-un oraș strălucitor noaptea, sfătuiește secretldn.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , Dată publicare: