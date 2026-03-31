„Va trebui să începeți să învățați să vă apărați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și procurați-vă singuri petrolul”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Președintele SUA a mai spus că ar trebui să cumpere combustibil pentru avioane din SUA, deoarece „avem din belșug”, scrie Euronews.com.

Comentariile lui Trump vin în aceeași zi în care prețurile la benzină din SUA au depășit pentru prima dată din 2022 media de 4 dolari (3,48 euro), pe fondul creșterii continue a prețurilor la combustibil la nivel mondial.

Potrivit clubului auto AAA, prețul mediu național pentru un galon de benzină obișnuită este acum de 4,02 dolari, cu peste un dolar mai mult decât înainte de începerea războiului, pe 28 februarie.

Ultima dată când șoferii americani au plătit în mod colectiv atât de mult la pompă a fost acum aproape patru ani, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Între timp, Iranul a lansat rachete în Orientul Mijlociu marți dimineață, ca răspuns la noile atacuri israeliene asupra capitalei Teheran, la câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că peste jumătate din obiectivele sale militare au fost atinse.

„Cu siguranță am depășit jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a declarat Netanyahu pentru postul de televiziune american Newsmax.

Sirene au răsunat în Ierusalim, în timp ce armata israeliană a declarat că a răspuns la noile rachete iraniene, iar mass-media locală iraniană a raportat noi explozii în Teheran care au provocat „întreruperi de curent în anumite părți” ale capitalei.

Mass-media iraniană a raportat, de asemenea, că investigațiile inițiale indicau faptul că atacurile din centrul Iranului au lovit unele „obiective militare”.