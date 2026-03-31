Chiar și după apariția înregistrărilor audio în spațiul public, Szijjártó (foto, stânga) și-a reiterat criticile la adresa politicii Uniunii Europene privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Pe 31 martie, înregistrări audio ale conversațiilor dintre Lavrov (foto, dreapta) și Szijjártó au fost divulgate presei, oferind detalii despre comunicarea dintre cei doi pe fondul scandalului legat de presupusa transmitere de către Budapesta către Moscova a unor informații din cadrul discuțiilor UE desfășurate cu ușile închise.

Una dintre conversații se referea la demersurile lui Szijjártó pentru ca Gulbakhor Ismailova, sora oligarhului rus Alisher Usmanov, să fie scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

În urma acestui fapt, Szijjártó a declarat imediat că știa de ceva timp că „serviciile de informații străine – cu cooperarea activă a jurnaliștilor maghiari – îi ascultă” convorbirile telefonice.

„Astăzi, «ofițerii de informații» au făcut o altă «descoperire importantă»: au dovedit că spun același lucru în public pe care îl spun la telefon… Excelentă treabă!”, a scris ministrul maghiar de Externe pe Facebook, potrivit Ukrainska Pravda.

„Politica sancțiunilor este un eșec; aduce mai mult rău Uniunii Europene decât Rusiei”, a afirmat el.

„De asemenea, am precizat fără echivoc, în nenumărate rânduri, că nu vom permite niciodată impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor sau companiilor care sunt importante pentru securitatea energetică a Ungariei sau pentru instaurarea păcii, sau împotriva celor pentru care pur și simplu nu există motive sau justificări pentru a fi incluși pe lista sancțiunilor. Și vom continua să insistăm asupra acestui lucru”, a subliniat Szijjártó.

El a afirmat, de asemenea, că „se consultă în mod regulat și s-a consultat cu miniștrii de Externe ai multor alte țări din afara UE cu privire la măsurile de sancțiuni”.