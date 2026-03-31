Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și este dotată complet | VIDEO

O casă complet utilată, cu o lățime de doar 63 de centimetri, a fost ridicată în zona Aucallama din Huaral, în nordul Peru, și ar putea deveni cea mai îngustă locuință din lume.

În contextul în care stilul de viață minimalist devine tot mai popular la nivel global, iar spațiile mici sunt din ce în ce mai apreciate, peruanul Fabio Moreno a dus ideea la o limită neobișnuită, potrivit La Republica.

Chiar dacă inițial pare o instalație urbană neobișnuită, construcția oferă toate dotările necesare traiului modern. Include baie, bucătărie, living, hol, dormitor, birou, zonă de spălătorie și două scări care asigură accesul între cele două etaje.

Parterul include o baie complet utilată (chiuvetă, toaletă și duș cu apă caldă), un living de dimensiuni reduse, un spațiu de luat masa cu patru scaune și o bucătărie echipată cu frigider și cuptor cu microunde. Accesul la etaj se face pe scări foarte înguste, iar acolo se află un dormitor cu pat extensibil, un birou sau bibliotecă și chiar o mică zonă destinată spălătoriei.

Chiar dacă fațada măsoară doar 63 cm, construcția se extinde ușor spre partea din spate, unde atinge o lățime de aproximativ 1,30 metri, având o lungime totală de mai puțin de 12 metri.

Clădirea este situată în apropierea pieței principale din Aucallama și a atras rapid atenția atât a localnicilor, cât și a turiștilor. Deși beneficiază de utilități precum apă, electricitate și canalizare și ar putea fi locuită, în prezent este utilizată ca atracție turistică.

Din cauza spațiului foarte restrâns, interiorul nu permite accesul simultan a două sau mai multe persoane.

Sursa: La Republica

