Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și este dotată complet | VIDEO

În contextul în care stilul de viață minimalist devine tot mai popular la nivel global, iar spațiile mici sunt din ce în ce mai apreciate, peruanul Fabio Moreno a dus ideea la o limită neobișnuită, potrivit La Republica.

Chiar dacă inițial pare o instalație urbană neobișnuită, construcția oferă toate dotările necesare traiului modern. Include baie, bucătărie, living, hol, dormitor, birou, zonă de spălătorie și două scări care asigură accesul între cele două etaje.

Parterul include o baie complet utilată (chiuvetă, toaletă și duș cu apă caldă), un living de dimensiuni reduse, un spațiu de luat masa cu patru scaune și o bucătărie echipată cu frigider și cuptor cu microunde. Accesul la etaj se face pe scări foarte înguste, iar acolo se află un dormitor cu pat extensibil, un birou sau bibliotecă și chiar o mică zonă destinată spălătoriei.