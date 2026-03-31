"Este un proiect pe care trebuie să-l facă Ministerul de Finanţe, fiind vorba despre fiscalitate. El calculează acum modul în care se va aplica. Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare, pentru că durează până când scoţi din antrepozit o anumită cantitate de combustibil. În momentul de faţă, statul român, prin Ministerul de Finanţe, are nişte încasări suplimentare din TVA pe fondul creşterii preţurilor la pompă. Se calculează foarte clar care sunt aceste câştiguri suplimentare, se calculează de asemenea alte surse alternative de către Ministerul de Finanţe pentru a putea să suporte această scădere a accizei, într-o formă în care oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la preţul final. Modul în care se face acest lucru e în momentul de faţă lucrat de Ministerul de Finanţe, pentru că e o măsură de fiscalitate şi cred că trebuie adoptată în această săptămână această măsură extrem de importantă", a explicat Ivan, la conferinţa regională "The Economist Romania Government Roundtable".

Potrivit sursei citate, măsura reducerii accizei la motorină ar trebui să se adauge altor măsuri adoptate până în prezent, precum limitarea exporturilor, cu reducerea componentei de bioetanol din benzină şi cu redeschiderea rafinăriei Petrotel.

"Din punctul meu de vedere avem o practică europeană şi naţională, ceea ce am propus de acum patru săptămâni şi am adoptat săptămână trecută şi anume: de a limita exporturile, de a face rute alternative de aprovizionare cu carburanţi şi cu petrol, de a creşte capacitatea de rafinare, de a reduce cantităţile de biocombustibil din produsele finale. Ceea ce ne-a recomandat Uniunea Europeană, am făcut deja. De asemenea, tot Uniunea Europeană ne spune că singura variantă prin care putem să scădem preţul final e să ajungem în zona de reducere a accizei. Lucru pe care l-am propus de acum patru săptămâni împreună cu colegul meu, cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi care urmează să fie adoptat în această săptămână într-o decizie a Guvernului României printr-un proiect de act normativ făcut de Ministerul de Finanţe, care este responsabil direct", a afirmat Bogdan Ivan.

Întrebat de jurnalişti cu cât ar urma să scadă la pompă litrul de motorină în urma reducerii accizei, ministrul Energiei a susţinut că cifrele ar putea fi oferite de Ministerul de Finanţe după ce va calcula suportabilitatea din buget.

În ceea ce priveşte raţionalizarea combustibilului, Ivan a transmis că "nu se pune pe tapet acest scenariu", subliniind că România dispune de rezerve suficiente şi de rute alternative de aprovizionare cu petrol crud şi motorină.

Pe de altă parte, ministrul a explicat motivele pentru care reducerea accizei ar urma să vizeze doar motorina.

"Cel mai mare impact asupra pieţei din România este la motorină, pentru că aici au fost şi cele mai mari creşteri şi cele mai mai mari preţuri, pentru că România importă motorină direct şi pentru că în cazul benzinei vedem că avem preţuri mai mici, pentru că producem benzină şi exportăm circa jumătate din cât producem. Adică noi ne asigurăm necesarul intern. Impactul total asupra economiei este în motorină, şi asupra agriculturii, şi asupra transporturilor, şi asupra industriei alimentare. Aşa că preferăm ca acel câştig pe care îl facem din nereducerea accizei la benzină să-l ducem înspre motorină pentru a avea un impact mai mare", a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai precizat că România ar putea apela la rezervele de stat doar în momentul în care se constată că există probleme de aprovizionare.