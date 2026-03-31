Grindeanu i-a răspuns şi premierului Ilie Bolojan, arătând că, să vorbeşti de aroganţă venind dinspre Palatul Victoria, e un pic chiar de râs, dacă nu de plâns, după ce premierul a spus că este o aroganţă politică să ceri schimbarea cuiva, fără să spui ce urmează şi ce pui în loc.

Preşedintele PSD a fost întrebat cum comentează declaraţia premierului Ilie Bolojan, că este o aroganţă politică să ceri schimbarea cuiva fără să spui ce urmează şi ce pui în loc.

”Să vorbeşti de aroganţă venind dinspre Palatul Victoria, acum, e un pic chiar de râs, dacă nu de plâns. Dar nu asta e fondul problemei. PSD-ul va decide pentru PSD şi ţinând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecţii celor de la PNL şi nu voi da. Eu şi noi nu vom spune celor de la PNL ce să facă şi nici celor de la USR. Noi hotărâm pentru noi, în concordanţă cu ce ne spun românii şi ce credem noi că este bine pentru românii. Şi asta vom vota, mânaţi de aceste dorinţe sau de aceste informaţii, ţinând cont de aceste lucruri, vom vota în 20 aprilie pentru decizia politică a PSD. Asta nu înseamnă că impunem lucruri celor de la PNL sau USR”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a reiterat că PSD exclude o alianţă cu partide extremist.

”Noi excludem din start să facem vreo alianţă politică cu partidei extremiste. Şi am spus lucrul ăsta şi îl mai spun o dată. Şi nu vom vota sau nu vom susţine un guvern minoritar. Am anunţat lucrurile astea din timp, se ştie. Acum nu pot să anticipez şi nu ştiu ce vor vota colegii mei, în 20 aprilie, dar vă asigur că imediat după vot o să vin în faţa dumneavoastră a presei, a românilor şi să vă spun ce acţiuni vom face, având în vedere ce decizie politică se va lua”, a menţionat Grindeanu.

El a transmis un mesaj şi către partenerii de la PNL şi USR.

”I-aş invita un pic la decenţă pe colegii de coaliţie, şi cei de la PNL şi cei de la USR. Nu mi-am permis în această perioadă să le dau lecţii nici lor şi nici altora despre cum să se organizeze în interior. Şi nici nu am de gând să o fac. E treaba PNL-ului cum se organizează în intern şi e treaba USR-ului. Şi dacă nu mi-am dat cu părerea despre ei, am pretenţia şi avem pretenţia să se abţină a ne da lecţii, pentru că noi decidem pentru noi, pentru PSD. O să mă gândesc când văd lecţii pe care le primesc, nu ştiu, de la oameni politici care niciodată n-au vrut binele PSD-ului, că ne vin acele lecţii, pornind de la o dragoste faţă de PSD, în ghilimele. Aş invita, aşa cum am spus, să se abţină, un soi de decenţă n-ar strica”, a mai spus preşedintele PSD.