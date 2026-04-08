Însă, dincolo de semnificația personală, efectele biologice sunt mult mai puțin vizibile, potrivit Science Alert.

Odată introdusă în piele, cerneala nu rămâne pe loc. Pigmenții interacționează cu sistemul imunitar în moduri pe care oamenii de știință abia încep să le înțeleagă.

Tatuajele sunt considerate în general sigure, însă tot mai multe studii arată că cerneala nu este biologic inertă. Pigmenții provin adesea din industrii precum vopsele auto sau plastic și pot conține metale grele (nichel, crom, cobalt, uneori plumb), dar și compuși organici.

Anumite substanțe, precum coloranții azoici, se pot descompune în compuși asociați cu riscuri de cancer, mai ales în urma expunerii la soare sau a îndepărtării cu laser. Cernelurile negre pot conține hidrocarburi aromatice policiclice, unele clasificate drept cancerigene.

Cernelurile colorate, în special cele roșii și galbene, sunt asociate mai frecvent cu reacții alergice și inflamații persistente.

Cum reacționează organismul

Tatuarea presupune injectarea cernelii în derm. Sistemul imunitar recunoaște pigmenții ca substanțe străine, însă nu îi poate elimina complet. Aceștia rămân „captivi” în celulele pielii, ceea ce face tatuajul permanent.

Studiile arată că particulele de cerneală pot migra și în ganglionii limfatici. Efectele pe termen lung nu sunt pe deplin cunoscute, dar există îngrijorări privind expunerea prelungită la substanțe toxice.

Un studiu recent sugerează că pigmenții pot influența activitatea sistemului imunitar, pot provoca inflamații și chiar pot modifica răspunsul la anumite vaccinuri, inclusiv cel anti-COVID. Acest lucru nu înseamnă că tatuajele sunt periculoase în mod direct, dar indică posibile interferențe cu mecanismele imunitare.

Riscuri și lipsa reglementării

Cele mai frecvente probleme asociate tatuajelor sunt reacțiile alergice și inflamațiile, uneori apărute la luni sau ani după realizarea tatuajului. În cazuri rare, pot apărea infecții dacă nu sunt respectate normele de igienă.

Un alt aspect important este lipsa unor reglementări stricte. În multe țări, cerneala pentru tatuaje este mai puțin controlată decât produsele cosmetice, iar compoziția completă nu este întotdeauna cunoscută.

Pentru majoritatea oamenilor, tatuajele nu provoacă probleme grave, însă nu sunt lipsite de riscuri. Pe măsură ce tatuajele devin mai mari și mai numeroase, crește și expunerea la substanțe chimice, ale căror efecte pe termen lung nu sunt încă pe deplin înțelese.

Tatuajele rămân o formă importantă de exprimare personală, dar și o expunere permanentă la compuși care pot influența organismul în moduri încă insuficient studiate.