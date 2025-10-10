Vârsta la care creierul funcționează cel mai bine. E mai târziu decât te așteptai

Dacă în ceea ce privește organismul, apogeul lui e între 25 – 30 de ani, creierul funcționează cel mai bine mult mai târziu. Conform unui studiu recent, acest lucru se întâmplă la 55 – 60 de ani.

Capacitatea cognitivă e la apogeu la această vârstă, se arată într-un raport publicat de jurnalul Intelligence, citat de The Independent.

Deloc întâmplător, pentru mulți atunci vine și succesul, recunoașterea în carieră.

Studiul, publicat în revista Intelligence, se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice pentru a ajunge la ceea ce autorii au numit indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), o măsură unică prin care se urmărește modul în care inteligența, judecata și alte trăsături mentale și de personalitate cheie evoluează pe parcursul vieții.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













