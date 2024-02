FOTO. Un craniu gigantic a fost găsit pe o plajă din California. Se presupune că este al unei creaturi marine

Craniul de pe Pajaro Dunes State Beach din Watsonville aparține probabil unei balene cu aripioare sau unei balene albastre, au declarat experții pentru publicația locală Sacramento Bee.

"Ambele sunt balene gigantice", a declarat pentru publicație Robert Boessenecker, paleontolog-șef la Charleston Center for Paleontology din Carolina de Sud. "Adică, au cranii care se măsoară în metri, mai degrabă, decât în feet sau centimetri. Și sunt destul de asemănătoare".

Craniul provine, cel mai probabil, de la o carcasă de balenă care a eșuat la țărm în octombrie, a precizat Muzeul de Istorie Naturală din Santa Cruz într-o postare pe X, fostul Twitter.

Rămășițele erau prea descompuse pentru a fi identificate.

