Cercetătorii avertizează că pentru multe dintre aceste substanțe există puține date privind siguranța și efectele asupra sănătății.

Un grup internațional de cercetători de la Universitatea Queensland, Universitatea din Toronto și Universitatea California din San Francisco (UCSF) atrage atenția, într-un manuscris publicat luni, în revista JAMA, asupra unui fenomen care câștigă rapid popularitate: utilizarea peptidelor injectabile promovate online pentru optimizarea performanței sau a aspectului fizic, într-un sector în care reglementările nu reușesc să țină pasul cu ritmul de dezvoltare al pieței.

De la cercetare la produse promovate pentru performanță și aspect fizic

Peptidele sintetice, precum BPC-157, au fost utilizate în trecut în principal în cercetare și în programe de dezvoltare clinică. În prezent, acestea sunt promovate pe scară largă pe platformele de socializare pentru creșterea masei musculare, recuperarea după accidentări, încetinirea proceselor asociate îmbătrânirii și chiar pentru îmbunătățirea funcțiilor cognitive.

Potrivit autorilor, conținutul legat de peptide depășea 130.000 de postări pe Instagram și acumulase peste 230 de milioane de vizualizări pe TikTok până în mai 2026.

Autorii arată că această creștere a accesibilității și vizibilității nu a fost însoțită de o evoluție similară a mecanismelor de supraveghere. În opinia autorilor, peptidele au ajuns într-o «zonă gri» între medicină, industria wellness și piețele ilicite, ceea ce le face dificil de încadrat și de reglementat prin mecanismele existente.

„Observăm cum peptidele trec rapid de la statutul de instrumente biomedicale de nișă la produse destinate consumului de masă, în mare măsură fără dovezile științifice sau măsurile de protecție cerute în mod obișnuit pentru medicamente”, a declarat dr. Timothy Piatkowski de la Universitatea Queensland, citat într-un comunicat.

Potrivit acestuia, modul în care aceste produse sunt promovate online, frecvent ca soluții sigure și inovatoare, poate crea un important punct vulnerabil pentru sănătatea publică, în special în rândul tinerilor.

O piață aflată într-o „zonă gri” de reglementare

Cercetătorii consideră că una dintre dificultăți este chiar structura actuală a pieței. Unele medicamente pe bază de peptide sunt aprobate și utilizate în practica medicală, în timp ce altele sunt preparate în condiții care beneficiază de anumite excepții de reglementare sau sunt vândute direct online prin servicii de telemedicină și comercianți care le prezintă drept „substanțe pentru cercetare”.

În aceste condiții, granița dintre tratamentul medical legitim și utilizarea în alte scopuri devine tot mai neclară, ceea ce complică activitatea autorităților și creează incertitudine pentru medici și consumatori.

În același timp, abordările de reglementare întâmpină dificultăți în a ține pasul cu schimbările din piață. Autorii notează că înăsprirea restricțiilor poate împinge o parte dintre consumatori către furnizori nereglementați, fără a reduce neapărat cererea, iar modificările frecvente ale politicilor pot crea confuzie privind ceea ce este permis și sigur.

„Actualele mecanisme de reglementare întâmpină dificultăți în cazul substanțelor care sunt folosite atât în scopuri medicale, cât și în afara acestora”, a adăugat dr. Kyle T. Ganson de la Universitatea din Toronto. În opinia sa, această situație generează instabilitate și confuzie, iar schimbările de reglementare pot determina unele persoane să se orienteze către surse nereglementate și piețe ilicite, potențial mai riscante.

Impactul rețelelor sociale asupra popularității peptidelor

Autorii subliniază că mediul digital reprezintă o componentă centrală a problemei.

Platformele de socializare, marketingul prin influenceri și lanțurile de distribuție directe către consumatori facilitează accesul la aceste produse și fac ca utilizarea acestor substanțe pentru creșterea performanței sau modificarea aspectului fizic să pară ceva obișnuit, reducând percepția asupra riscurilor. Aceste mecanisme pot avea un impact deosebit asupra băieților adolescenți și tinerilor, care sunt deja expuși presiunilor legate de aspectul fizic în mediul online.

În pofida extinderii rapide a utilizării peptidelor, cercetătorii subliniază că datele privind efectele acestora asupra sănătății sunt încă limitate. Multe dintre aceste substanțe nu dispun de date provenite din studii clinice, iar dovezile privind modul de utilizare, motivele utilizării și profilul utilizatorilor sunt reduse.

„Avem nevoie urgentă de mai multe cercetări privind modul și motivele pentru care oamenii utilizează peptide, precum și privind posibilele consecințe asupra sănătății”, a subliniat dr. Jason M. Nagata de la UCSF. El avertizează că, în lipsa unei baze de dovezi mai solide și a unei supravegheri mai riguroase, autoritățile vor continua să aibă dificultăți în a ține pasul cu extinderea utilizării acestor produse.

Cercetătorii consideră că actualele reguli privind medicamentele nu sunt suficiente și că este nevoie de măsuri care să acopere și promovarea peptidelor pe rețelele sociale, precum și vânzarea lor online.

Printre măsurile propuse se numără supravegherea mai strictă a practicilor de preparare a produselor, extinderea monitorizării reacțiilor adverse, combaterea marketingului online înșelător și investiții suplimentare în cercetare și sisteme de supraveghere.

În lipsa unor astfel de măsuri, avertizează cercetătorii, decalajul dintre modul în care sunt reglementate aceste produse și modul în care sunt folosite în practică se va accentua, lăsând consumatorii expuși unor riscuri insuficient cunoscute într-o piață aflată într-o transformare rapidă și în mare parte nereglementată.