Lipsa medicamentului din farmacii le obligă pe unele paciente să caute alternative în alte țări sau să se bazeze pe ajutorul altor bolnave.

Una dintre paciente, Zuzana din Trenčín, povestește că s-a confruntat în repetate rânduri cu lipsa medicamentului în farmacii, primind răspunsuri vagi sau termene de reaprovizionare amânate, uneori luni întregi. În lipsa tratamentului, aceasta a fost nevoită să apeleze la sprijinul unei alte paciente, care i-a trimis medicamentul din Dunajská Streda, și chiar să încerce să îl procure din Cehia, unde însă reexportul este restricționat, conform tnlive.sk.

Zuzana a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu un an, în urma unui control de rutină. Ea descrie momentul diagnosticului ca fiind un șoc puternic, dar spune că a beneficiat de sprijinul familiei în lupta cu boala. În prezent, însă, dificultățile legate de accesul la tratament reprezintă o nouă provocare majoră.

Autoritățile sanitare au analizat situația și susțin că, la nivel general, nu există un deficit oficial care să indice lipsa totală a alternativelor terapeutice. Pentru Tamoxifen există un înlocuitor, Zitazonium, însă pacientele atrag atenția că acesta nu este întotdeauna o soluție viabilă, din cauza efectelor secundare semnificativ mai puternice în unele cazuri.

Ministerul Sănătății din Slovacia recunoaște că pot exista mai mulți factori care contribuie la întreruperile de aprovizionare, inclusiv probleme de distribuție, posibile reexporturi sau dificultăți de planificare. Oficialii spun că se poartă discuții cu deținătorii de autorizații pentru a îmbunătăți disponibilitatea medicamentelor.

Situația vine pe fondul unei realități îngrijorătoare. Aproximativ 30.000 de femei din Slovacia trăiesc în prezent cu diagnosticul de cancer la sân, iar accesul constant la tratament rămâne esențial pentru continuarea terapiei.