Blocada petrolieră, deceniile de sancțiuni americane, lipsa de investiții și proastă gestionare s-au împletit în mod fatidic pentru a îngenunchea sistemul medical al insulei, altădată prestigios.

Jurnaliștii Sky News au filmat clandestin în mai multe spitale din întreaga țară, iar ce au găsit acolo este cutremurător.

Pare o clădire abandonată, însă acesta este spitalul oncolgic din Santa Clara. Holurile și sălile de așteptare sunt pustii. Sunt lacăte pe uși, inclusiv la farmacie. Depozitul de tuburi de oxigen este năpădit de rugină.

Faimoasă odinioară în străinătate pentru tratamente inovative împotriva cancerului, Cuba nu-şi mai poate ajuta nici măcar proprii bolnavi. Sistemul medical al țării se dezintegrează.

În aceeaşi situaţie catastrofală este și alt spital din Santa Clara. Singurele semne de viaţa vin de la rudele pacienţilor care aduc mâncare şi medicamente. Familiile sunt cele care îşi țin rudele bolnave în viaţă.

În curtea spitalului, lângă morgă, materiale medicale - care ar trebui distruse în mod controlat - formează mormane de gunoi. Nu se mai respectă nicio normă sanitara.

La câteva ore distanţă, echipa Sky News ajunge la spitalul regional din oraşul Matanzas. În vremurile bune, spitalul putea să primească 700 de pacienţi.

Situaţia pare mult mai bună decât în Santa Clara, dar şi aici e penurie acută de medicamente şi echipamente.

Directorul medical, care lucrează aici de 30 de ani, nu dă vina pe guvernul de la Havana, ci pe deceniile de sancţiuni şi mai ales pe blocada petrolieră instituita în ianuarie de administraţia Trump.

Din cauza lipsei de energie, cubanezii se confruntă şi cu o penurie acută de apă. Oamenii stau la cozi cu bidoanele în fața cisternelor.

Greutăţile alimentează solidaritatea. În centrul Havanei, mai mulţi frizeri şi stilişti îşi oferă gratuit serviciile celor mai nevoiaşi.

Andres Taravera Calvo, frizer: ”Țelul nostru e să ajutăm comunitatea. Oamenii nu-și mai permit să meargă la frizer ori bărbier”.

Un tuns la frizerie i-ar costa pe cubanezi între 2 şi 5 dolari americani, în condiţiile în care o pensie medie este de 3-4 dolari.