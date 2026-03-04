Echipa de la Universitatea Tehnologică din Queensland (QUT) a dezvoltat un test simplu de salivă pentru un biomarker proteic numit S100P, care a fost asociat cu cancerul bucal, de colon, de prostată şi pancreatic, se arată într-un comunicat, transmite miercuri agenţia Xinhua.

Cercetătorii au dezvoltat o tehnică rapidă de testare a salivei folosind hârtie acoperită cu nanoparticule de aur şi argint pentru a crea un senzor foarte sensibil, care înregistrează spectrul Raman - procesul prin care o substanţă împrăştie lumina laser utilizată pentru identificarea moleculelor - din probele de salivă.

"Proteina S100P este unul dintre biomarkerii studiaţi pentru diagnosticarea cancerului şi a fost detectată în cancerul ovarian, de prostată, gastric, colorectal şi mamar", a declarat profesorul asociat Emad Kiriakous de la Facultatea de Chimie şi Fizică a QUT.

"Această metodă ar putea scurta timpul de diagnosticare la câteva minute în loc de ore sau zile şi utilizează materiale portabile, la costuri reduse", a spus Kiriakous, unul dintre autorii studiului publicat în jurnalul ştiinţific Talanta. 

