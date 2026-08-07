Vara le oferă elevilor o ocazie rară de a se recupera după presiunile anului școlar, permițându-le să recupereze orele de odihnă pentru care programele solicitante lasă adesea prea puțin timp, potrivit Euronews.

Somnul este esențial pentru buna funcționare a organismului. Cu toate acestea, datele arată că adolescenții nu dorm atât cât au nevoie, iar acest lucru le poate afecta sănătatea mintală și, implicit, performanțele școlare.

Un nou studiu a constatat că somnul poate juca un rol mai important în educația și viața personală a adolescenților decât timpul petrecut în fața ecranelor, exercițiile fizice sau dieta, în special în cazul celor care suferă de anxietate, depresie și alte probleme de sănătate mintală.

„Ne așteptam ca somnul să fie important, dar nu ne așteptam să se evidențieze atât de clar față de alți factori ai stilului de viață, în special timpul petrecut în fața ecranelor”, a declarat Jason Smucny, autorul principal al studiului, de la Universitatea California, Davis, din Statele Unite.

Peste 6.000 de copii au fost analizați în cadrul studiului

Cercetătorii au analizat modul în care patru factori ai stilului de viață – calitatea somnului, timpul petrecut în fața ecranelor, activitatea fizică și dieta – au influențat legătura dintre sănătatea mintală și abilitățile academice și sociale ale copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani.

Cercetătorii au analizat datele a peste 6.000 de participanți în ceea ce privește performanțele academice și ale peste 7.000 în ceea ce privește problemele sociale. Ei au constatat că acei copii și adolescenți care prezentau simptome de depresie, anxietate sau experiențe asemănătoare celor psihotice aveau tendința de a se descurca mai slab din punct de vedere academic și social.

Cu toate acestea, o mare parte din această legătură ar putea fi explicată prin obiceiurile legate de stilul de viață, în special prin somn.

„Aceste constatări indică faptul că somnul de calitate este un factor important prin care simptomele timpurii ale afecțiunilor de sănătate mintală se traduc prin performanțe academice mai slabe”, au remarcat autorii.

De ce somnul poate influența performanțele școlare și relațiile sociale

Cercetătorii indică mai multe posibile explicații pentru efectul atât de puternic al somnului.

Autorii au remarcat că somnul insuficient este asociat cu oboseala în timpul zilei, probleme de atenție și o funcționare executivă mai slabă, toate acestea fiind esențiale pentru performanțele școlare.

În ceea ce privește viața socială, somnul poate fi un factor esențial, deoarece perturbarea acestuia poate accentua izolarea socială și iritabilitatea, făcând mai dificilă menținerea unor relații sănătoase de către adolescenți.

„Părinții, educatorii și medicii se concentrează, în mod firesc, asupra unor simptome precum anxietatea și depresia”, a declarat Tara Niendam, autoarea principală a studiului.

„Dar ceea ce contează adesea cel mai mult pentru tineri și familiile lor este modul în care aceste simptome afectează viața de zi cu zi – cum se descurcă la școală, cum interacționează cu prietenii și cum fac față provocărilor cotidiene. Acest studiu sugerează că somnul ar putea fi una dintre căile prin care sănătatea mintală influențează aceste aspecte concrete ale vieții.”

Ea a adăugat că somnul este un aspect asupra căruia părinții și familiile pot interveni. „Deși nu va rezolva toate problemele de sănătate mintală, o rutină sănătoasă de somn reprezintă o modalitate practică de a sprijini bunăstarea emoțională a copilului și funcționarea sa de zi cu zi.”