În același timp, presa controlată de regimul de la Phenian îl prezintă pe liderul nord-coreean Kim Jong Un drept un conducător care suportă aceleași condiții dificile ca populația obișnuită, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Televiziunea de stat a anunțat joi că temperaturile din Coreea de Nord au ajuns la 36,7 grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată de la începutul monitorizărilor meteorologice în țară.

„Sambok”, perioada caniculei în Coreea de Nord

Mass-media de stat a acordat o atenție neobișnuit de mare celor mai fierbinți săptămâni ale anului, cunoscute în Coreea de Nord sub denumirea de „sambok”.

Printre recomandările prezentate populației se află consumul supei de carne de câine, despre care tradiția populară susține că ar ajuta organismul să reziste temperaturilor extreme.

Într-un articol publicat pe 2 august, ziarul partidului de guvernământ Rodong Sinmun a citat un medic de la Spitalul General din Phenian, care a recomandat alimente considerate răcoritoare, precum pepenele verde, castraveții și fasolea mung, dar și preparate nutritive.

Printre acestea au fost menționate supa de carne de câine, terciul de pește și terciul de fasole roșie.

Supa de carne de câine, prezentată drept remediu tradițional

Rodong Sinmun a publicat un material separat dedicat supei de carne de câine, descrisă drept un preparat tradițional consumat în timpul verii.

Publicația a reamintit o veche zicală potrivit căreia „și dacă ți se varsă pe picior în zilele caniculare, supa de carne de câine devine leac”.

Articolul a precizat că la începutul acestui an a avut loc și un concurs național de gătit preparate pe bază de carne de câine.

În paralel, agenția de presă de stat Korean Central News Agency (KCNA) a promovat miercuri samgyetang, o supă de pui cu ginseng, orez și jujube, afirmând că restaurantele din Phenian atrag numeroși clienți care caută un loc unde să se refugieze de căldura extremă.

Sfaturi pentru populație în fața temperaturilor extreme

Televiziunea centrală din Coreea de Nord (KCTV) a difuzat în această săptămână materiale despre menținerea sănătății în perioadele cu temperaturi ridicate.

Postul de televiziune a recomandat consumul de lichide pentru hidratare și a oferit sfaturi privind înotul și activitățile fizice desfășurate în aer liber.

Coreea de Nord nu a publicat date privind numărul de decese provocate de caniculă. În schimb, Coreea de Sud a raportat peste 20 de decese asociate valului de căldură.

Kim Jong Un, prezentat de presa de stat drept un lider care „suferă alături de popor”

Pe lângă recomandările privind sănătatea, presa nord-coreeană a revenit asupra unei teme frecvente de propagandă: imaginea lui Kim Jong Un ca lider care suportă aceleași condiții dificile precum cetățenii obișnuiți.

Rodong Sinmun a relatat despre o inspecție făcută de liderul nord-coreean în vara anului 2013 la un șantier de construcții, unde hainele acestuia ar fi fost îmbibate de transpirație.

Când un oficial i-ar fi sugerat să evite astfel de deplasări în perioada caniculară, Kim Jong Un ar fi răspuns:

„Chiar dacă vremea este insuportabil de caldă, munca pentru popor trebuie dusă la bun sfârşit”, potrivit relatării.

Ziarul a mai relatat că liderul nord-coreean ar fi continuat să avanseze pe un teren montan abrupt și pe ploaie torențială în timpul unei vizite din 2018, pentru identificarea unui amplasament destinat unei stațiuni balneare.

Un alt articol a amintit vizita acestuia la o fabrică de conserve de fructe de mare murate, într-o perioadă în care temperaturile ar fi ajuns la 39 de grade Celsius. Materialul îl prezenta pe Kim Jong Un inspectând încăperi de fermentare sufocante și insistând asupra importanței calității alimentelor și a igienei.

Kim Jong Un, fără apariții publice în actualul val de căldură

Reuters notează că presa nord-coreeană nu a oferit detalii despre activitățile lui Kim Jong Un în timpul actualului episod de caniculă.

Totodată, televiziunea de stat a difuzat imagini cu numeroși oameni care au mers la plajele și piscinele din zona turistică Wonsan Kalma, proiect emblematic al liderului nord-coreean pe coasta de est.

Presa oficială a relatat și că parcurile acvatice din Phenian au fost pline de vizitatori care au încercat să se răcorească în timpul valului de căldură.