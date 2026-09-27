A descoperit acest produs pe bază de plante după ce medicii nu au reușit să-i ofere o soluție pentru dureri și în timp ce aștepta să fie operat. La început i-a fost teamă și „a început cu o cantitate mică”, dar apoi a crescut doza până când durerea a dispărut.

„A fost ca un miracol”, a spus Deaver. „Puteam să dorm. Puteam să funcționez.

Pur și simplu nu știu ce m-aș face fără el.”

Kratomul – o plantă cu efecte asemănătoare opioidelor – a devenit tot mai popular în Statele Unite în ultimul deceniu și este cumpărat, de regulă, fără prescripție medicală și consumat sub formă de pastile sau lichid.

În această săptămână, anchetatorii au găsit pachete de kratom în posesia a doi studenți ai Universității din Mississippi care au murit. Deși decesele lor nu au fost atribuite kratomului, autoritățile au început să emită avertismente privind consumul acestuia.

De ani de zile, organizațiile care se opun kratomului fac presiuni pentru interzicerea sa, iar în unele țări, precum Marea Britanie, acesta este ilegal. În Statele Unite, însă, kratomul nu este reglementat de Food and Drug Administration (FDA) și este legal în unele state, inclusiv în Mississippi.

Iată ce știm despre el:

Ce este kratomul?

Kratomul este un arbore originar din Asia de Sud-Est, întâlnit în țări precum Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Este folosit de secole pentru proprietățile sale stimulante, fiind măcinat și consumat într-un mod asemănător ceaiului.

Pe măsură ce popularitatea sa s-a răspândit în întreaga lume, kratomul a intrat pe piața americană ca supliment alimentar în jurul anului 2016.

„Acolo au început cu adevărat problemele”, a declarat dr. Shane Speights, decanul New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine din cadrul Arkansas State University.

În Statele Unite, kratomul este comercializat în principal în forme foarte concentrate, sub formă de pastile, pulbere sau lichid, a explicat Speights.

Este, de asemenea, disponibil pe scară largă – de la magazine de proximitate și benzinării până la magazine specializate în produse pentru vaping.

În plus, din cauza clasificării sale ca supliment, produsele cu kratom nu sunt reglementate la nivel federal.

„Nu există nicio modalitate de a ști exact ce primești”, a spus Speights. „Ai putea să faci ceva în subsolul casei tale, să-l comercializezi drept supliment și nimeni nu va verifica cu adevărat ce conține.”

Pentru ce este folosit kratomul?

Kratomul este adesea promovat drept un supliment natural și sigur, care ar ajuta la gestionarea durerii, anxietății și depresiei.

În doze mai mici, proprietățile sale stimulante produc „o senzație asemănătoare celei provocate de cofeină”, a explicat Speights.

Din cauza efectelor sale asemănătoare opioidelor, a fost folosit și cu scopul de a reduce dependența de opioide propriu-zise, precum fentanilul.

Aceste proprietăți provin din modul în care compușii plantei – precum 7-hidroximitraginina – activează diverși hormoni, inclusiv dopamina.

Care sunt efectele și cât de periculos este?

„Este aproape ca și cum ai lua un narcotic”, a spus Speights. „În doze mai mari, poate produce o euforie mai intensă și o stare generală de «high».”

De asemenea, sunt posibile halucinații.

Dozele mai mari implică și un risc crescut de efecte adverse.

Printre acestea se numără deprimarea sistemului nervos central (SNC) – iar „aici intervin decesele”, a spus Speights.

Deprimarea sistemului nervos central poate duce la colaps cardiovascular și la oprirea respirației.

Simptomele de sevraj și dependența reprezintă, de asemenea, riscuri, potrivit Janei Wu, directoarea departamentului de integrare clinică din cadrul centrului pentru tratarea dependențelor Mountainside.

„Afectează căsnicii, relații”, a spus ea. „Am văzut oameni care și-au pierdut locurile de muncă și care cheltuiau mii de dolari pe lună pe acest produs.”

Deoarece organismul poate dezvolta cu ușurință o toleranță ridicată la această plantă, utilizatorii pot ajunge să fie nevoiți să consume cantități din ce în ce mai mari pentru a obține același efect.

„Am lucrat cu persoane care ajunseseră să ia până la 20 de pastile pe zi”, a spus Wu.

Experții consultați de BBC au afirmat că cele mai mari pericole provin din faptul că kratomul nu este reglementat la nivel federal.

„Există o doză sigură?”, a spus Speights. „Răspunsul meu este nu, pentru că – și revin la acest aspect – nu știm ce conține.”