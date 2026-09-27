Şase oameni au murit, dintre care patru sunt americani, după ce o explozie a distrus o clădire în Atena

Potrivit Agerpres, tragedia s-a produs în urma unei explozii despre care primarul a afirmat că ar fi legată, cel mai probabil, de reţeaua de distribuţie a gazelor, relatează Reuters.
În explozie au murit patru cetăţeni americani, au precizat oficiali din SUA.
Echipele de intervenţie, dotate cu echipamente de protecţie şi căşti roşii şi asistate de câini de salvare, camere video şi senzori, au descoperit trupurile neînsufleţite ale celor şase persoane în timp ce îndepărtau dărâmăturile clădirii, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis, într-o conferinţă de presă televizată.
Echipele căutau un cuplu în vârstă care locuia într-unul dintre apartamente şi patru turişti cazaţi în altul.
La faţa locului a sosit şi unitatea de investigaţii a pompierilor pentru a stabili cauza exploziei, în urma unor sesizări privind un miros de gaz într-o zonă cu hoteluri şi locuinţe închiriate în regim hotelier.
Cei patru turişti - două cupluri de americani - trebuiau să ia un zbor de pe aeroportul din Atena vineri, la ora 15:00, dar nu s-au prezentat, a declarat o sursă din cadrul poliţiei.
Sâmbătă, ambulanţele erau pregătite să transporte trupurile la spital pentru identificare.
"Sunt profund îndurerată să aflu despre decesul a patru cetăţeni americani în explozia de ieri din centrul Atenei", a scris pe X Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.
Explozia a distrus clădirea din Plaka, situată în apropierea unora dintre cele mai vizitate obiective turistice din Atena - inclusiv Acropole şi Templul lui Zeus -, avariind case, magazine şi maşini din vecinătate şi proiectând dărâmături şi cioburi de sticlă la o distanţă de până la trei străzi.
Clădirea a fost redusă la un morman de metal contorsionat, ţigle şi bucăţi de beton sfărâmate, printre care erau împrăştiate obiecte de uz casnic şi articole de îmbrăcăminte.