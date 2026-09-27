Şase oameni au murit, dintre care patru sunt americani, după ce o explozie a distrus o clădire în Atena

Potrivit Agerpres, tragedia s-a produs în urma unei explozii despre care primarul a afirmat că ar fi legată, cel mai probabil, de reţeaua de distribuţie a gazelor, relatează Reuters.

În explozie au murit patru cetăţeni americani, au precizat oficiali din SUA.

Echipele de intervenţie, dotate cu echipamente de protecţie şi căşti roşii şi asistate de câini de salvare, camere video şi senzori, au descoperit trupurile neînsufleţite ale celor şase persoane în timp ce îndepărtau dărâmăturile clădirii, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis, într-o conferinţă de presă televizată.

Echipele căutau un cuplu în vârstă care locuia într-unul dintre apartamente şi patru turişti cazaţi în altul.