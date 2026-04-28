Studiul, publicat în revista New Phytologist, a arătat că frunzele pot absorbi minerale precum fierul şi fosforul din praful transportat de aer.

În cadrul unor experimente de teren desfăşurate în zona mediteraneeană, care simulau fenomene de praf atmosferic, cercetătorii israelieni au constatat că plantele expuse la praf prezentau niveluri mai ridicate ale acestor nutrienţi.

Cercetătorii din această echipă au explicat că suprafaţa uşor acidă a frunzelor contribuie la descompunerea particulelor de praf, eliberând substanţe nutritive care pot fi apoi absorbite.

Prin combinarea datelor colectate pe teren cu estimările la nivel global, cercetătorii au descoperit că acest proces poate avea o contribuţie semnificativă în nutriţia plantelor.

În unele regiuni, nutrienţii absorbiţi prin frunze au reprezentat până la 17% din aportul de fier şi 12% din aportul de fosfor, în comparaţie cu sursele din sol.

În timpul episoadelor cu praf intens, absorbţia nutrienţilor din aer poate chiar să egaleze sau să depăşească cantităţile provenite din sol.

Rezultatele studiului sugerează că acest mecanism, trecut până acum cu vederea, joacă un rol important în ecosisteme, în special în zonele cu soluri sărace, şi ar putea căpăta în anii următori o importanţă şi mai mare pe măsură ce schimbările climatice modifică tiparele de dispersie a prafului la nivel global.