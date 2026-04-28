Ai noștri se antrenează de câteva luni. Paradoxal, în era informației meseriile practice devin tot mai valoroase, iar cei mai buni specialiști au venituri substanțiale și liste de așteptare pentru clienți.

Cu experiența din 4 ani de liceu, ucenicii se luptă în concursul național cu o instalație de baie - chiuvetă, baterie de duș și toaletă. Pe două ore, cât a durat proba, ar fi cerut 3-400 de euro la o reparație reală. Cel mai rapid a terminat cu 15 minute mai repede.

Elev: „La bazin, încurcasem cum să măsor... dar în rest l-am montat bine”.

Victor Constantin, concurent instalatori: „Primii trei clasați la competiția pilot de anul trecut au mers deja în Cehia și în Polonia în scop de antrenament, iar unul vă reprezenta România la faza internațională”.

Pentru Olimpiada de la Shanghai, Victor se antrenează cu un jurat al concursului.

Victor Dumitrache, organizator: „De mult mi-a plăcut chestiile astea, să instalez, să repar. Mult mai mult, deși din contră ne trebuie chiar foarte multă matematică în industria asta de instalatori”.

Piotr Strzalkowski, jurat: „Trebuie să înțeleagă cum să lucreze cu inteligența artificială, pentru că îi poate ajuta, dar mai apoi au nevoie de mâini, de pricepere, de hotărârea de a face totul la timp și corect”. ​

Georgiana va concura în China la proba de cablare fibră optică.

Georgiana Neacșu, concurent cablare: „Ce m-a făcut pe mine să mă duc spre această meserie e că și o femeie poate să reușească în orice domeniu!”.

Pentru specializarea recepție hoteluri, probele vor fi inspirate din situații reale, din industria ospitalității.