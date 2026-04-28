Monologul, în care a spus că Prima Doamnă are strălucirea unei văduve în devenire, a fost transmis la televiziunea ABC, cu câteva zile înaintea incidentului armat de la dineul corespondenților. Între timp, principalul suspect a fost pus sub acuzare pentru tentativă de asasinat asupra președintelui Trump.

Suspectul, Cole Tomas Allen, profesor suplinitor în California a fost prezentat luni noapte în fața unei instanțe federale din Washington. Și pus sub acuzare pentru tentativă de asasinare a președintelui, transportul unei arme de foc cu intenția comiterii unei infracțiuni grave și folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente.

Jeanine Pirro, procuror federal pentru Districtul Columbia: „Acestea sunt arme pe care le avea asupra sa. O pușcă Mossberg cu repetiție de calibru 12, un pistol semi-automat de calibru 38, cel puțin 3 cuțite și tot soiul de accesorii”.

Todd Blanche, procuror general interimar al Statelor Unite: „Inculpatul Allen a făcut o rezervare la hotelul Washington Hilton pentru perioada 24-26 aprilie. Iar pe 21 aprilie, a călătorit cu trenul de la Los Angeles la Chicago și apoi a plecat de la Chicago spre Washington D.C.”.

Jeanine Pirro, procuror al SUA pentru Districtul Columbia: „Fără îndoială, aceasta a fost o tentativă de asasinare a președintelui Statelor Unite”.

Todd Blanche, procuror general interimar al Statelor Unite: „Îl viza pe președintele Trump. A descris acest lucru în manifestul său. Îi viza pe oficialii administrației”.

La 31 de ani ai săi, Cole Tomas Allen riscă închisoarea pe viaţă dacă va fi găsit vinovat de tentativă de asasinat.

Străbătând țara cu trenul, Allen a putut transporta arme fără a fi supus unor controale de securitate suplimentare la aeroport.

Se înmulțesc, totuși, întrebările cu privire la securizarea evenimentului. Experții au atras atenția că agenții Secret Service păreau relaxați și complet luați prin surprindere cand atacatorul a trecut în viteză pe la detectorul de metale.

Numeroase voci au discutat și despre participarea simultană a vicepreşedintelui şi a președintelui, precum și a majorității membrilor guvernului, la evenimente organizate în afara Casei Albe.

Parând orice obiecții despre adecvarea măsurilor de securitate, oficialii administrației Trump au mutat acuzațiile către democrați și jurnaliști.

Todd Blanche, procuror general interimar al Statelor Unite: „Violența politică și retorica trebuie să înceteze! Mulți oameni din această încăpere, dacă e să fim sinceri, sunt vinovați. Când ai reporteri, când ai mass-media care critică excesiv și îl cataloghează pe președinte în tot soiul de feluri oribile, fără motiv și fără dovezi, atunci nu ar trebui să ne surprindă că are loc așa ceva”.

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților a reacționat furios.

Hakeem Jeffries, deputat, liderul minorității din Partidul Democrat: „Așa-zisă purtătoare de cuvânt a Casei Albe, care este o rușine, o mincinoasă patentată, a avut tupeul să critice diverse declarații ale democraților scoase din context și ne ține predici despre politețe și curtoazie. Dispari și fă-ți curat în propria ogradă înainte să arunci cu reproșuri altora”.

Pe de altă parte, Trump și soția sa, Melania, au răbufnit împotriva comediantului Jimmy Kimmel, de la televiziunea ABC, cerând din nou concedierea acestuia. Totul a pornit de la o glumă discutabilă făcută de Kimmel cu câteva zile înainte atacului de la Dineul corespondenților.

„Prima doamnă, Melania este aici. Uitați-vă la ea! Este atât de frumoasă! Doamnă Trump, aveți strălucirea unei văduve în devenire!”, a spus Jimmy Kimmel în emisiunea sa.

Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să intre în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură! Ce-i prea mult e prea mult! Este timpul ca ABC să ia măsuri, a scris Melania Trump, într-o postare pe rețeaua X.

Iar președintele a plusat, pe rețeaua lui de comunicare. „Jimmy Kimmel a făcut o declarație cu adevărat șocantă. La o zi după asta, un nebun a încercat să intre în sala de bal, la cina corespondenților de la Casa Albă. Jimmy Kimmel ar trebui să fie imediat concediat de Disney și de ABC.

Jimmy Kimmel, realizator TV: „A fost o glumă foarte blândă despre faptul că el are aproape 80 de ani, iar ea este mai tânără decât mine. Nu a fost, sub nicio formă, o incitare la asasinat! Sunt de acord că retorica plină de ură și violentă este ceva ce ar trebui să respingem. Și cred că un loc excelent de unde să începi să reduci asta (Melania Trump) ar fi să ai o conversație cu soțul tău despre asta!”