Cercetarea s-a concentrat asupra unor mici acumulări de proteine numite oligomeri de beta-amiloid, care ar putea juca un rol important în debutul bolii Alzheimer, cu mulţi ani înainte de apariţia primelor simptome, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de "plăcile" de proteine care pot fi observate cu ajutorul unor teste de imagistică, aceste mici agregate rămân neobservate cu instrumente obişnuite.

Echipa de oameni de ştiinţă, condusă de profesorul Shai Rahimipour, a creat un instrument capabil să localizeze aceste depozite şi să le facă vizibile în cadrul studiilor de laborator.

Potrivit rezultatelor, aceste depozite ar putea provoca leziuni la nivelul celulelor cerebrale înainte ca alte semne ale bolii să poată fi detectate.

Oamenii de ştiinţă consideră că această tehnologie ar putea contribui la diagnosticarea bolii Alzheimer în stadii timpurii, oferind o modalitate mai precisă de a verifica eficienţa tratamentelor.