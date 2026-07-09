Cea mai mare mișcare civică din țara noastră continuă să crească ecosistemul de școli partenere, inițiat în primăvara anului 2025, care integrează educația ecologică, creșterea conștientizării asupra sustenabilității și comportamentului responsabil, dezvoltarea spiritului civic și de echipă și acțiunea concretă în viața de zi cu zi a elevilor. Din peste 540 de școli înscrise la începutul anului școlar, 51 au intrat în program, iar elevii și dascălii din 48 de unități de învățământ din 30 de județe au dus toate activitățile și proiectele din Doers School până la capăt.

Copiii din clasele 0 - VIII au învățat teorie despre educația de mediu cu prezentări interactive și au făcut practică prin proiecte interactive, jocuri, experimente, acțiuni de curățenie în comunitate și concursul național de Trash Art, în care au creat obiecte de artă din materiale reciclabile. În competiția Trash Art, a cărei temă a fost ,,Dacă deșeurile ar prinde viață”, s-au înscris și au participat inclusiv elevi din liceele de artă și studenți de la arte.

Exemple practice de cum să identifici pământul, aerul sau apa poluate și să măsori gradul de poluare, cum să creezi filtre naturale de apă sau efectul de seră, cum să faci compost, figuri, jocuri sau puzzle-uri din materiale reciclate și multe alte astfel de activități au fost predate în clasele din Doers School.

Elevii au învățat și au pus în practică inclusiv ghidul micului jurnalist, denumit ,,Micii Jurnaliști de Mediu”, prin care au învățat cum să iasă pe teren și să relateze problemele de mediu pe care le observă, fie că este vorba despre deșeuri, poluări sau inundații.

,,De-a lungul anului școlar, am primit multe mesaje frumoase atât de la profesori, cât și de la copiii care au fost entuziasmați de activitățile din Doers School. Mulți dintre ei au devenit mai atenți și responsabili și acasă, în viața de zi cu zi, iar asta ne bucură foarte mult. Anul acesta ne-a arătat că interesul pentru ecologie și protecția mediului este uriaș. De aceea, facem pasul firesc către extinderea la nivel național ca program educațional permanent. Din toamnă lansăm și platforma digitală Doers School, astfel că profesorii vor avea access instant la toate resursele și proiectele din program, accelerând misiunea noastră de a crește o generație cu adevărat responsabilă” declară Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! vine cu proiecte și activități noi în Doers School în anul școlar 2026 - 2027.

Cum se pot implica școlile în Doers School

Programul rămâne deschis școlilor din ciclul primar și gimnazial. Directorii și profesorii interesați pot:

● accesa formularul de înscriere disponibil pe platformele Let’s Do It, Romania!

● utiliza module educaționale gratuite, potrivite pentru Săptămâna Verde sau Școala Altfel

● implica elevii în activități practice, proiecte comunitare și întâlniri cu specialiști.

Școlile incluse în Doers School beneficiază de sprijin direct din partea echipei Let’s Do It, Romania!, resurse dedicate și oportunitatea de a implementa proiecte locale cu impact vizibil.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din mișcarea globală Let’s Do It World. De la lansare, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. În 2026, Ziua de Curățenie Națională are loc pe 19 septembrie, în toată țara. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let's Do It, Romania, prin care cetățenii pot raporta deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Cei care doresc să doneze și echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la [email protected].