Studiul a constatat că persoanele care vorbesc două limbi au un creier care pare cu aproximativ șase ani mai tânăr decât al celor care vorbesc o singură limbă. Cei care vorbesc trei limbi au un creier care pare cu aproximativ șapte ani mai tânăr, iar în cazul celor care vorbesc patru limbi, diferența ajunge la aproximativ 13 ani, potrivit The Guardian.

Creierul uman este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele. Însă, pe măsură ce înaintăm în vârstă, conexiunile dintre acestea tind să se deterioreze, ceea ce duce la scăderea memoriei și la încetinirea vitezei de gândire.

Deși cercetări anterioare observaseră că persoanele din țările europene cu un nivel mai ridicat de cunoaștere a limbilor străine tind să îmbătrânească mai lent, acest studiu a analizat efectul vorbirii mai multor limbi asupra creierului fiecărui individ. Oameni de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au comparat persoane care locuiesc în regiunea Țării Bascilor – caracterizată printr-un nivel ridicat de multilingvism – și care vorbesc spaniolă, bască, franceză și/sau engleză.

Cum au măsurat cercetătorii vârsta biologică a creierului

Pentru a măsura vârsta neurologică, cercetătorii au folosit magnetoencefalografia pentru a analiza activitatea cerebrală a 728 de persoane de vârste diferite și cu niveluri variate de cunoaștere a limbilor străine. Ulterior, au utilizat inteligența artificială pentru a procesa rezultatele și pentru a calcula nivelul normal al conectivității cerebrale pentru fiecare vârstă.

Un al doilea grup, independent, format din 144 de persoane, a fost apoi analizat și comparat. Acesta a inclus un număr egal de participanți care vorbeau una, două, trei sau patru limbi.

Dr. Lucia Amoruso, de la Centrul Basc pentru Cogniție, Creier și Limbaj din San Sebastián, a declarat:

„Pe scurt, persoanele care vorbeau mai multe limbi aveau creiere care păreau mai tinere decât ar fi fost de așteptat pentru vârsta lor cronologică. Efectul nu era legat doar de numărul limbilor vorbite. Un nivel mai ridicat de competență lingvistică și învățarea unei a doua limbi la o vârstă fragedă au fost, de asemenea, asociate cu o întârziere a îmbătrânirii creierului. Acest lucru sugerează că experiența multilingvă contează ca un proces gradual: nu este vorba doar despre a fi bilingv sau nu, ci despre profunzimea și durata experienței lingvistice.”

Specialiștii cer prudență în interpretarea rezultatelor

Cercetătorii au ținut cont de factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație al participanților, însă au atras atenția că nu pot exclude influența altor factori care pot afecta sănătatea creierului, precum stilul de viață și implicarea în activități sociale.

Comentând rezultatele, prof. Christina Dalla, specialistă în neuroștiințe la Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, a declarat:

„Acest studiu sugerează că învățarea unei a doua, a treia sau chiar a patra limbi ar putea ajuta creierul să rămână mai tânăr pentru mai mult timp, iar cu cât începem mai devreme, cu atât este mai bine. Există numeroase motive pentru a învăța o limbă străină la orice vârstă – sociale, culturale și pentru sănătatea creierului – astfel că ar trebui să susținem învățarea limbilor atât în școală, cât și pe tot parcursul vieții, chiar dacă este dificil.”

În schimb, Eef Hogervorst, profesor de psihologie biologică la Universitatea Loughborough, a îndemnat la prudență. Deși dovezile sugerează că multilingvismul este asociat cu o rezistență mai bună a creierului, aceasta a explicat că este posibil ca persoanele care vorbesc mai multe limbi să aibă și un stil de viață mai sănătos sau acces la alte activități benefice, precum cititul, învățarea continuă și practicarea unui instrument muzical.