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Corespondent PRO TV: „Cei doi copii, o fată și un băiat de 10 și 11 ani, sunt verișori din localitatea Cipău. Ar fi mers să se scalde în râul Mureș, dar la un moment dat nu au mai putut ajunge la mal, spun anchetatorii. Un alt copil care și-a dat seama de pericol și a mers imediat după ajutor.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri care au început căutarea cu barca. În sprijinul lor au venit scafandrii de la ISU Bistrița. Misiunea a fost una contracronometru, iar când au fost găsiții, copiii au fost imediat preluați de medici pentru a începe resuscitarea. După zeci de minute de eforturi, în urmă cu puțin timp, a fost declarat decesul ambelor victime”.