„Pentru ca acest război teribil să se termine cât mai curând și să se revină la viața obișnuită în pace, Coreea de Sud va continua să facă eforturi împreună cu comunitatea internațională ca putere responsabilă la nivel global”, a declarat, într-o conferință de presă, consilierul sud-coreean pentru securitate națională Wi Sung Lac, referindu-se la asistența destinată Ucrainei, potrivit Agerpres.

Componentele concrete ale pachetului nu au fost încă definite, fiind în curs de analiză, a indicat ulterior un oficial sud-coreean de rang înalt, sub protecția anonimatului, conform transcrierii conferinței de presă furnizate de președinția sud-coreeană.

Oficialul a asigurat însă că Seulul își va menține poziția de a nu furniza arme letale Kievului.

În 2023, Coreea de Sud a anunțat un pachet de asistență pentru Ucraina în valoare de 2,3 miliarde de dolari, constând în 200 de milioane ca ajutor umanitar și 2,1 miliarde în împrumuturi concesionale pe termen lung.

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Anunțul Coreei de Sud, care participă la summitul NATO ca țară parteneră, a avut loc după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat, de asemenea, marți, la Ankara, o nouă asistență militară pentru Ucraina în valoare de aproximativ 650 de milioane de dolari americani.

Totodată, la Ankara, Coreea de Sud și NATO au început negocierile pentru a semna un acord de bază privind achizițiile, cu scopul de a crea bazele instituționale pentru ca firmele sud-coreene să își poată intensifica participarea pe cea mai mare piață de apărare din lume.

Începerea negocierilor a fost anunțată marți de președintele sud-coreean Lee Jae Myung, după întâlnirea sa de la Ankara cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marginea summitului.

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Consilierul pentru securitate națională Wi Sung Lac a explicat, de asemenea, într-o conferință de presă care a avut loc tot marți, că acordul va stabili aspectele legale și administrative ale cooperării logistice și de apărare, precum și ale contractelor de achiziție între Alianță și Coreea de Sud, descriind NATO drept cea mai mare piață de apărare din lume.

Wi a spus că acest acord va facilita participarea companiilor sud-coreene pe piața achizițiilor comune a NATO, care, potrivit consilierului prezidențial, este evaluată la aproximativ 15 trilioane de woni (aproximativ 9,898 miliarde de dolari) anual.

De asemenea, el a menționat că nu a fost stabilit un termen-limită pentru încheierea acestui acord, deși intenția sud-coreenilor este de a finaliza discuțiile „cât mai curând posibil”.

Consilierul a adăugat că interesul pentru industria militară sud-coreeană a crescut printre membrii Alianței, în contextul creșterii cheltuielilor pentru apărare și reînarmare în țările europene.

Pe de altă parte, președintele Lee a propus, în cadrul Forumului Industriei de Apărare, care a avut loc luni, să se ridice cooperarea la un nivel de „Parteneriat al Industriei de Apărare Coreea de Sud-NATO 2.0”, care să depășească simpla vânzare de arme și să includă „cercetarea, producția și operarea comună” a sistemelor de armament.

Totodată, el a sugerat extinderea colaborării în domeniul tehnologiilor avansate și explorarea mecanismelor colective inspirate din gestionarea comună a rezervoarelor strategice de petrol.