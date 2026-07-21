Autoturismul a rupt balustrada unui pod, iar o bucată de fier a străpuns mașina până în dreptul volanului. Tânărul a scăpat cu viață la limită.

Martorii susțin că tânărul ar fi intrat cu viteză mare, într-o curbă din centrul orașului Baia Sprie și nu a mai putut controla autoturismul. Mașina a derapat, a rupt parapetul care delimita zona pietonală și a plonjat de pe pod, în râul Săsar.

Martor: „Am auzit o bubuitură și am venit să văd ce se întâmplă. Dacă n-o știut să controleze mașina aia, îți dai seama că o avut viteză și normal că a zburat mașina aia în Săsar”.

Doar o minune a făcut ca în cădere, șoferul să nu fie rănit de bucata de balustradă care a străpuns mașina.

Alin Ciolte, ISU Maramureș: „A fost nevoie de manevre de descarcerare, victima era blocată la nivelul volanului de către un element de fier rezultat din balustrada care proteja trecătorii pe marginea podului”.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital, în stare stabilă. Pasagera care se afla pe locul din dreapta a reușit să iasă singură din mașina.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.