"Procurorii au sosit neanunţaţi la centrul de date care găzduieşte serverele Fidesz, intenţionând să confişte întregul sistem de comunicaţii al partidului, precum şi bazele sale de date", a declarat partidul, denunţând "o tiranie ajunsă la un nou nivel", potrivit Agerpres.

Potrivit Fidesz, "nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârşitul comunismului".

Directorul de comunicare al partidului, Bertalan Havasi, adaugă în comunicat că planul partidului Tisza - câştigător al alegerilor din aprilie - de a "elimina Fidesz şi rezistenţa la autocraţie prin mijloace politice" a eşuat, astfel că partidul de guvernământ încearcă să "scoată Fidesz din joc pe cale legală". Însă "Fidesz nu va ceda în faţa ameninţărilor politice sau juridice; nu se va retrage şi va contracara autocraţia violentă a partidului Tisza", asigură el.