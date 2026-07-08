Principalele declaratii ale Președintelui Nicușor Dan:

Summitul NATO este foarte important pentru România, deoarece în proiectul declarației finale sunt reafirmate unitatea Alianței, Articolul 5 privind apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică.

Este un summit care are loc la un an după cel de la Haga, când s-a convenit creșterea cheltuielilor pentru apărare. Practic, este un bilanț al progreselor făcute într-un an, iar concluzia este că aceste cheltuieli au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este în ce măsură acești bani se transformă în echipamente militare. Veți vedea că, în cadrul NATO, sunt lansate mai multe proiecte menite să dinamizeze producția de echipamente de apărare.

Un alt aspect important este că în declarație este menționată amenințarea reprezentată de Rusia, ceea ce înseamnă, implicit, o atenție sporită acordată Flancului Estic și, evident, războiului din Ucraina. România va insista asupra importanței strategice a Mării Negre.

Cred că domnul ministru va anunța semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria privind proiectul de deminare din Marea Neagră, precum și progresele făcute în ceea ce privește actul civil de securitate.

De asemenea, așa cum v-am anunțat, o parte dintre programele de producție de echipamente vizează integrarea noilor tehnologii în tehnica militară produsă de industria aliată. Unul dintre proiectele lansate este Banca pentru Apărare, la care România este stat fondator. Aceasta va avea sedii principale în Canada și Luxemburg, precum și două sedii secundare pe Flancul Estic, în statele baltice și în România.

Întrebat de corespondetul ȘtirileProTV, Camelia Donțu, despre o posibilă retragere a trupelor americane din Europa și implicit România, președintele a răspuns: „Așa cum v-am spus, ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. Dacă ați văzut proiectul declarației acestui summit, veți vedea că în mai multe locuri se vorbește despre contribuția Canadei și a statelor europene. Suntem pe traseul bun pentru această echilibrare. Parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și, bineînțeles, aceasta va fi o discuție pe termen scurt, mediu și lung. Însă, prin faptul că se vorbește expres despre amenințarea rusă, eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe Flancul Estic.”

Ce se va discuta miercuri în cadrul Summitului

Şeful statului a ajuns la Ankara marţi seara, când s-a întâlnit cu liderii aliaţi la recepţia şi dineul găzduite de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi prima doamnă, Emine Erdogan.

Miercuri, preşedintele Turciei şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, îi vor întâmpina pe toţi liderii aliaţi la începutul Summitului.

În cadrul reuniunii la nivel înalt, preşedintele Nicuşor Dan va accentua importanţa continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul estic, a transmis Administraţia Prezidenţială înaintea reuniunii. Totodată, el va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime.

De altfel, România a semnat, marţi, la Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF) mai multe Memorandumuri de Înţelegere privind programe de apărare antidronă.

"La nivel NATO se discută o serie de acţiuni pentru cea mai bună soluţie tehnică de apărare antiaeriană cu ţinte de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloţi în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge - un proiect prin care ţările membre admit să facă achiziţii în comun pentru drone. Va fi un fel de 'marketplace' testat de NATO, cu soluţii testate de NATO, din care ţările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuieşte celebrele aeronave AWACS prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine", a explicat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, după semnare.

Mai multe contracte de armament au fost anunţate marţi la Forum de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit lui Rutte, aliaţii NATO vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani în capacităţile lor de apărare împotriva dronelor, a relatat AFP.

Investiţiile în Apărare se vor regăsi în discuţiile liderilor de la Summit.

Principalele teme care se vor afla pe agenda de miercuri sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creşterea bugetului pentru apărare şi asumarea unor responsabilităţi crescute ale aliaţilor europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei şi efortul de consolidare operaţională şi industrială a Alianţei, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producţiei şi inovării tehnologice.

Acesta este al doilea Summit NATO organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de membră.