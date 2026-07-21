Proiectul legii salarizării, suspendat în instanță la cererea Sanitas. Dragoș Pîslaru: Nu se întâmplă nimic

Stiri Politice
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Protest sanatate sanitas 2007 7
Inquam Photos / George Calin

Sanitas a obținut în instanţă suspendarea procedurii pe proiectul legii salarizării. Dragoș Pislaru, ministrul interimar al Muncii a explicat că decizia nu va avea efect, explicând că nu este vorba despre o procedură legislativă clasică.

autor
Adrian Popovici,  Laura Culiță,  Florentina Bălășoiu

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi o cerere a Federaţiei SANITAS şi a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Instituția are la dispoziție cinci zile pentru a formula un recurs.

„Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.07.2026”, se arată în decizia instanţei.

„Nu se întâmplă nimic. Nu era oricum o procedură de inițiere clasică de proiect legislativ. O să prezentăm public un punct de vedere”, a explicat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

Mesajul Sanitas după decizia instanței:

„La cererea FEDERAȚIEI SANITAS, Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026. Astfel a făcut dreptate și ne-a dat șansa să ne spunem părerea, să fim consultați și să oferim soluții pertinente la problemele sistemului de sănătate.

Avem acum dreptul de a participa la dialogul social. Ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect.

El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale, vădită aparență de nelegalitate.

Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care să ne vindem principiile, drepturile și dialogul social. De azi, trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu Guvernul! Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline. Mulțumim societății de avocați Vlad, Cenușe și Asociații, în special domnului avocat Ștefan Vlad, care a fost alături de noi în momentele grele”, au transmis sindicaliștii.

Etichete: sanitas, salarii,

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