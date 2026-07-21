Proiectul legii salarizării, suspendat în instanță la cererea Sanitas. Dragoș Pîslaru: Nu se întâmplă nimic

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi o cerere a Federaţiei SANITAS şi a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Instituția are la dispoziție cinci zile pentru a formula un recurs.

„Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.07.2026”, se arată în decizia instanţei.

„Nu se întâmplă nimic. Nu era oricum o procedură de inițiere clasică de proiect legislativ. O să prezentăm public un punct de vedere”, a explicat Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.