Studiu: Hainele realizate din pliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou

Stiri Stiinta
10-12-2025 | 12:10
haine de toamna
Shutterstock

Hainele din poliester reciclat, promovate ca soluții ecologice, poluează mai mult decât cele din poliester nou, arată un studiu al unui ONG, transmite AFP.

 

autor
Ioana Andreescu

În timpul spălării, poliesterul reciclat eliberează cu 55% mai multe particule de microplastic decât poliesterul nou, potrivit unui studiu realizat la Universitatea Șukurova din Turcia și publicat de ONG-ul Changing Markets. Particulele sunt, de asemenea, cu 20% mai mici, ceea ce le face mai predispuse la răspândirea în mediu, a dezvăluit ONG-ul, menționând că microplasticele invadează solul, aerul, apa și organismele vii.

Branduri testate și rezultate surprinzătoare

Testele au fost efectuate pe 51 de articole de îmbrăcăminte reprezentative pentru loturi de producție ale mărcilor Adidas, H&M, Nike, Shein și Zara.

Nike s-a dovedit a fi cel mai poluant (țesături noi și reciclate), depășind Adidas: poliesterul reciclat al brandului american a pierdut în medie peste 30.000 de fibre pe gram de articol de îmbrăcăminte, de aproape patru ori mai mult decât H&M și de șapte ori mai mult decât Zara.

Excepția este reprezentată de gigantul asiatic al ultra-fast-fashion-ului Shein. Hainele sale etichetate „poliester reciclat” eliberează, în mod surprinzător, cam tot atâtea microplastice precum cele fabricate din poliester nou.

Citește și
second hand
Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

Posibile fraude în industria textilă

În plus, articole folosite pentru studiu și prezentate drept „poliester reciclat” au fost disponibile pentru vânzare câteva luni mai târziu, etichetate pur și simplu ca poliester nou, susține studiul. Această „fraudă cu poliester” este, se pare, un lucru obișnuit în industria textilă, potrivit cercetării, care precizează că a găsit dovezi ale unor practici similare la H&M și Nike.

„Industria modei vinde poliester reciclat ca o soluție ecologică, dar descoperirile noastre arată că acesta exacerbează problema poluării”, spune Urska Trunk, directoarea de campanie la Changing Markets. „Adevăratele soluții constau în reducerea și eliminarea treptată a producției de fibre sintetice și oprirea reutilizării sticlelor de plastic pentru a fabrica haine”, a mai susținut ea.

De ce nu funcționează reciclarea actuală

Conform datelor din industrie citate în studiu, 98% din poliesterul reciclat provine din sticle de plastic, nu din deșeuri textile. Fibrele sintetice derivate din combustibili fosili reprezintă aproximativ 69% din producția totală de textile, 59% fiind poliester, din care doar 12% este reciclat.

ONG-ul solicită un tratat global privind materialele plastice și îndeamnă Uniunea Europeană să ia măsuri pentru „a reduce supraproducția și a încuraja o tranziție reală către fabricarea de articole de îmbrăcăminte mai puține, de calitate superioară, cu un impact mai mic asupra mediului”.

Noul mers al trenurilor intră în vigoare, cu scumpiri. Cât va costa un bilet București-Brașov, la clasa a doua

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, haine, poluare,

Dată publicare: 10-12-2025 12:10

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!
Citește și...
Cazinoul din Constanța atrage turiști cu experiențe de Crăciun. Bradul împodobit și tehnologiile moderne încântă vizitatorii
Stiri Diverse
Cazinoul din Constanța atrage turiști cu experiențe de Crăciun. Bradul împodobit și tehnologiile moderne încântă vizitatorii

Cazinoul din Constanța a îmbrăcat haine de sărbătoare și le oferă vizitatorilor experiențe de sezon. Turiștii pot face ședințe foto lângă bradul de Crăciun. Iar la demisol se deapănă povești din vremea regalității, cu ajutorul noilor tehnologii.

Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”
PRO VERDE
Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.

Cum arată Capitala în prag de sărbători. Clădirile, restaurantele și bulevardele se transformă ca în basme de Crăciun
Stiri Diverse
Cum arată Capitala în prag de sărbători. Clădirile, restaurantele și bulevardele se transformă ca în basme de Crăciun

Între timp, Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Numeroase clădiri, restaurante și bulevarde sunt acoperite de luminițe, globuri și personaje care vestesc apropierea Crăciunului.

Recomandări
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Decembrie 2025

03:35:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28