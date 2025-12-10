Studiu: Hainele realizate din pliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou

Hainele din poliester reciclat, promovate ca soluții ecologice, poluează mai mult decât cele din poliester nou, arată un studiu al unui ONG, transmite AFP.

În timpul spălării, poliesterul reciclat eliberează cu 55% mai multe particule de microplastic decât poliesterul nou, potrivit unui studiu realizat la Universitatea Șukurova din Turcia și publicat de ONG-ul Changing Markets. Particulele sunt, de asemenea, cu 20% mai mici, ceea ce le face mai predispuse la răspândirea în mediu, a dezvăluit ONG-ul, menționând că microplasticele invadează solul, aerul, apa și organismele vii.

Branduri testate și rezultate surprinzătoare

Testele au fost efectuate pe 51 de articole de îmbrăcăminte reprezentative pentru loturi de producție ale mărcilor Adidas, H&M, Nike, Shein și Zara.

Nike s-a dovedit a fi cel mai poluant (țesături noi și reciclate), depășind Adidas: poliesterul reciclat al brandului american a pierdut în medie peste 30.000 de fibre pe gram de articol de îmbrăcăminte, de aproape patru ori mai mult decât H&M și de șapte ori mai mult decât Zara.

Excepția este reprezentată de gigantul asiatic al ultra-fast-fashion-ului Shein. Hainele sale etichetate „poliester reciclat” eliberează, în mod surprinzător, cam tot atâtea microplastice precum cele fabricate din poliester nou.

Posibile fraude în industria textilă

În plus, articole folosite pentru studiu și prezentate drept „poliester reciclat” au fost disponibile pentru vânzare câteva luni mai târziu, etichetate pur și simplu ca poliester nou, susține studiul. Această „fraudă cu poliester” este, se pare, un lucru obișnuit în industria textilă, potrivit cercetării, care precizează că a găsit dovezi ale unor practici similare la H&M și Nike.

„Industria modei vinde poliester reciclat ca o soluție ecologică, dar descoperirile noastre arată că acesta exacerbează problema poluării”, spune Urska Trunk, directoarea de campanie la Changing Markets. „Adevăratele soluții constau în reducerea și eliminarea treptată a producției de fibre sintetice și oprirea reutilizării sticlelor de plastic pentru a fabrica haine”, a mai susținut ea.

De ce nu funcționează reciclarea actuală

Conform datelor din industrie citate în studiu, 98% din poliesterul reciclat provine din sticle de plastic, nu din deșeuri textile. Fibrele sintetice derivate din combustibili fosili reprezintă aproximativ 69% din producția totală de textile, 59% fiind poliester, din care doar 12% este reciclat.

ONG-ul solicită un tratat global privind materialele plastice și îndeamnă Uniunea Europeană să ia măsuri pentru „a reduce supraproducția și a încuraja o tranziție reală către fabricarea de articole de îmbrăcăminte mai puține, de calitate superioară, cu un impact mai mic asupra mediului”.

