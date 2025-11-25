Cum arată Capitala în prag de sărbători. Clădirile, restaurantele și bulevardele se transformă ca în basme de Crăciun

Stiri Diverse
25-11-2025 | 19:51
Între timp, Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Numeroase clădiri, restaurante și bulevarde sunt acoperite de luminițe, globuri și personaje care vestesc apropierea Crăciunului.

Valentina Neagu

Pregătirile încep încă din vară, când cei implicați colindă marile magazine europene și își fac planurile pentru minunata lună a cadourilor. Sunt conștienți că decorurile spectaculoase le vor aduce mulți vizitatori și vizibilitate.

Un hotel este păzit de soldați inspirați din Spărgătorul de Nuci, iar fațada prinde viață cu mii de ghirlande, brazi naturali și ornamente speciale. În interior, ne așteaptă universul lui Charles Dickens.

Todd Cilano, manager general al unui hotel: „Pentru interior, tema pe care am ales-o este inspirată din opera lui Charles Dickens. Fantomele din trecut, prezent și viitor, pentru că hotelul oferă trei spații unice. În această sală avem trecutul, pentru că aici era sala de bal, cred că am avut cam 100 de oameni care se uitau de peste drum și au intrat în hotel să vadă ce am făcut.”

Și un restaurant este pregătit de Crăciun. În interiorul candelabrelor circulă trenulețe, iar la fiecare pas e o explozie de ornamente. Pentru un asemenea decor, pregătirile încep din timp.

Florin Mihai, reprezentantul unui restaurant:Tot ce mi-a plăcut mie și n-am avut în copilăria mea mi-am dorit să proiectez în aceste restaurante. Eu, ca să le decorez, mă duc la târguri din lunile iunie-august și deja sunt foarte mulți din domeniu care fac aceste comenzi atunci sau faci schimb de decorațiuni, dacă am avut niște decorațiuni și cineva, de exemplu, din Ungaria a avut alte decorațiuni, anul viitor le schimbăm între noi.”

Se lucrează și la fața casei care a aparținut cândva unui personaj celebru din Bucureștiul de altădată: Mita Biciclista. Simbolul principal va fi steaua.

Edmond Niculușcă, reprezentantul stabilimentului cultural: „În jurul stelei s-au adunat și magii, în jurul stelei se pot aduna și oamenii, toți privim către lumină de-a lungul vieții și asta este, de fapt, tema. Conceptul a fost gândit de către niște artiști din Lituania, lucrăm cu experți în astfel de instalații, artiști vizuali din străinătate.”

În ultimii ani, tot mai multe spații pentru public sunt decorate de sărbători. Găsim vitrine spectaculoase și terase împodobite cu luminițe colorate, pentru bucuria clienților.

Fată: „Cred că este o strategie de marketing și, în general, locațiile care sunt foarte instagramabile atrag clienți.”

Fată:Vă dați seama, trebuie să postăm și o poză pe Instagram. Și care are decorul mai frumos ne va face să intrăm în acel local, indiferent că mâncarea este bună sau nu.”

Fată: „Asta mă atrage cel mai mult la localuri, de asta am și venit aici, că am știut că e decorat.”

Marile bulevarde din București vor fi luminate cu 7 milioane de becuri LED, transmit reprezentanții primăriei. Instalațiile se vor aprinde sâmbătă, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun.

Sursa: Pro TV

