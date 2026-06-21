Totuși, un nou studiu realizat pe șoareci contrazice parțial această idee și sugerează că o dietă complet lipsită de zahăr ar putea avea și efecte nedorite, potrivit Sciene Alert.

Până acum, majoritatea cercetărilor s-au concentrat asupra efectelor negative ale consumului excesiv de zahăr, care este asociat cu o listă lungă de boli cronice, inclusiv diabetul.

Zahărul reprezintă o sursă de energie atât pentru organismul uman, cât și pentru bacteriile care trăiesc în intestin. Cu toate acestea, nu este neapărat cea mai bună sursă de energie.

Zahărul adăugat în multe alimente și băuturi este puternic procesat și este absorbit foarte rapid în sânge, mult mai repede decât carbohidrații complecși. Acest lucru produce un impuls energetic de scurtă durată și poate încuraja consumul excesiv de alimente.

Dar ce se întâmplă atunci când zahărul este eliminat complet?

În acest studiu, 12 șoareci au fost hrăniți timp de 16 săptămâni cu diete sărace în grăsimi, unele conținând zaharoză, o formă comună de zahăr, iar altele fiind complet lipsite de aceasta.

„Dietele sărace în grăsimi sunt promovate pe scară largă ca fiind benefice pentru sănătate”, au explicat cercetătorii de la Institutul pentru Diabet Dasman din Kuweit. „Cu toate acestea, consecințele eliminării zaharozei într-un regim alimentar sărac în grăsimi rămân neclare.”

Lipsa zahărului a modificat microbiomul intestinal

Potrivit rezultatelor, șoarecii care nu au consumat deloc zahăr au prezentat mai multe efecte negative asupra sănătății comparativ cu grupul care a primit zaharoză.

Una dintre cele mai importante modificări a fost dezechilibrul microbiomului intestinal. La finalul studiului, animalele fără zahăr aveau mai puține bacterii considerate benefice și mai multe tulpini asociate inflamației.

Este deja cunoscut faptul că alimentația influențează comunitățile de microorganisme care trăiesc în intestin. Totuși, microbiomul este extrem de complex și diferă de la o persoană la alta, astfel că nu este clar ce înseamnă aceste modificări pentru oameni.

De asemenea, cercetarea nu a fost încă publicată într-o revistă științifică evaluată de experți, astfel că sunt disponibile puține informații despre modul exact în care a fost realizată și despre compoziția completă a dietelor administrate animalelor.

Cu toate acestea, autorii consideră că rezultatele evidențiază importanța menținerii unui microbiom intestinal sănătos printr-o alimentație echilibrată, nu doar prin restricționarea zahărului.

„Rezultatele sugerează că eliminarea completă a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi poate afecta negativ microbiota intestinală și sănătatea metabolică”, a declarat imunologul Rasheed Ahmad.

Probleme metabolice și semne de rezistență la insulină

Pe lângă modificările intestinale, șoarecii care nu au consumat zahăr au prezentat un control mai slab al glicemiei și semne de rezistență la insulină, afecțiuni asociate diabetului de tip 2.

Cercetătorii au observat și acumularea de grăsime în ficatul acestor animale, deși greutatea lor corporală era similară cu cea a șoarecilor care consumaseră zahăr.

Deși rezultatele sunt încă preliminare, ele sugerează că echilibrul dintre bacteriile intestinale și nivelul zahărului din sânge poate fi perturbat atunci când zaharoza lipsește complet din alimentație.

Descoperirile i-au surprins chiar și pe specialiști, mai ales în contextul în care numeroase studii anterioare au demonstrat beneficiile reducerii consumului de zahăr adăugat.

„Studiul este interesant deoarece contestă ideea simplificată potrivit căreia eliminarea zahărului este întotdeauna benefică”, a declarat medicul american Nneoma Oparaji.

Specialiștii subliniază însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece este vorba despre un studiu de mici dimensiuni realizat pe animale și nu pe oameni.

În viitor, cercetările pe participanți umani ar putea clarifica dacă aceste efecte sunt relevante și pentru tratamentul unor afecțiuni precum diabetul, unde controlul glicemiei este esențial.

Până atunci, studiul evidențiază necesitatea unor investigații suplimentare privind efectele eliminării totale a zahărului din alimentație.

Cercetarea a fost prezentată la ENDO 2026, reuniunea anuală a Societății de Endocrinologie, și a fost acceptată pentru publicare în revista Frontiers in Immunology: Nutritional Immunology.