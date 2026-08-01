Cod roșu de căldură extremă în România. Temperaturile depășesc 25 de grade Celsius și noaptea. HARTA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă mai multe avertizări cu privire la canicula care se instalează în România. Duminică, vestul țării este vizat de un cod roșu, cu temperaturi de 40 de grade Celsius la umbră în vestul țării.

Căldura din această regiune va fi atât de intensă, încât temperaturile vor depăși 25 de grade Celsius și pe timpul nopții.

ANM e emis, de asemenea, coduri galbene și portocalii de caniculă și furtuni, valabile în acest weekend.

Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...30 de grade pe litoral și până la 39...40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20....25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală