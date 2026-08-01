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Cod roșu de căldură extremă în România. Temperaturile depășesc 25 de grade Celsius și noaptea. HARTA

Știri Actuale
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Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă un cod roșu de căldură extremă pentru duminică, 2 august, care vizează vestul României. Aici, temperaturile vor depăși 25 de grade Celsius și noaptea. Canicula va afecta însă toată țara. 

autor
Cristian Anton

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă mai multe avertizări cu privire la canicula care se instalează în România. Duminică, vestul țării este vizat de un cod roșu, cu temperaturi de 40 de grade Celsius la umbră în vestul țării.

Căldura din această regiune va fi atât de intensă, încât temperaturile vor depăși 25 de grade Celsius și pe timpul nopții.

ANM e emis, de asemenea, coduri galbene și portocalii de caniculă și furtuni, valabile în acest weekend.

Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului.

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Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, la început în regiunile vestice, sud-vestice și parțial în cele centrale, apoi treptat în toate zonele de câmpie, podiș și deal.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...30 de grade pe litoral și până la 39...40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20....25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei

Sâmbătă (01 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Zone afectate: în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei

Duminică (02 august), în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș

În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 02 august, ora 10 – 03 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor și Arad

În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și 39...40 de grade în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Vremea azi, 1 august. Canicula se extinde. Regiunile din România unde se vor atinge aproape 40 de grade la umbră

Sursa: StirilePROTV

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Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă un cod roșu de căldură extremă pentru duminică, 2 august, care vizează vestul României. Aici, temperaturile vor depăși 25 de grade Celsius și noaptea. Canicula va afecta însă toată țara. 

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