Israelul a declarat că atacurile au fost lansate ca răspuns la tirurile cu rachete efectuate în timpul nopții de gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran. Potrivit armatei israeliene, peste 50 de proiectile au fost lansate asupra pozițiilor israeliene din sudul Libanului, iar aviația a lovit ulterior ceea ce a descris drept „ținte Hezbollah”.

Agenția națională de știri a Libanului a relatat că avioane și drone israeliene au atacat mai multe zone din sudul țării și din Valea Bekaa.

La rândul său, Hezbollah a acuzat Israelul de sute de încălcări ale armistițiului și a avertizat că atacurile nu vor rămâne fără răspuns. Gruparea a cerut Statelor Unite să exercite presiuni asupra Israelului pentru încetarea operațiunilor militare.

Un oficial militar israelian a declarat că armata a primit instrucțiuni de la conducerea politică să respecte încetarea focului și că nu desfășoară operațiuni ofensive, ci doar acțiuni defensive în ceea ce Israelul numește „o zonă de securitate” din sudul Libanului.

Același oficial a precizat că cinci soldați israelieni au fost uciși în ultimele 48 de ore în confruntările cu Hezbollah.

Hezbollah acuză încălcarea armistițiului și amenință cu represalii

Hezbollah a transmis că respectă armistițiul, dar va reacționa la orice încercare a Israelului de a ocupa teritorii suplimentare. Gruparea susține că forțele israeliene au încercat în cursul nopții să pătrundă în zona dealului Ali al-Taher din sudul Libanului, unde au avut loc schimburi de focuri înaintea bombardamentelor aeriene.

Un înalt oficial Hezbollah a declarat că organizația nu va permite Israelului „libertate de mișcare” pe teritoriul libanez ocupat și că rezistența armată rămâne legitimă atât timp cât trupele israeliene rămân în Liban.

Noile confruntări ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea armistițiului și a acordului mai larg dintre Statele Unite și Iran, anunțat în această săptămână, care presupune încetarea ostilităților pe mai multe fronturi regionale, inclusiv în Liban.

O familie cu doi copii, ucisă într-un atac asupra unei clădiri rezidențiale

Una dintre cele mai grave lovituri israeliene a distrus o clădire rezidențială cu trei etaje din localitatea Barish, în districtul Tyre. Potrivit autorităților locale, au murit un tată, o mamă și cei doi copii ai lor.

Armata libaneză a anunțat că un alt atac israelian a ucis un militar pe șoseaua Kfarrumman–Nabatieh.

Totodată, un bombardament israelian a lovit sucursala din Nabatieh a băncii centrale a Libanului. Instituția a confirmat că imobilul a fost avariat, însă nu au existat victime.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, de la reluarea conflictului pe 2 martie, atacurile israeliene au provocat moartea a 4.057 de persoane, inclusiv femei, copii și personal medical. Autoritățile israeliene afirmă că, în aceeași perioadă, au fost uciși cel puțin 32 de soldați și patru civili israelieni.

Israelul nu a participat la negocierile americano-iraniene care au condus la acordul de încetare a ostilităților și continuă să se opună unor prevederi pe care le consideră restrictive pentru operațiunile sale militare din Liban.