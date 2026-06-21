Distribuţia la pompe a fost oprită de la ora locală 9 a.m. (06.00 GMT), atât pentru plata în numerar, cât şi cu mijloace non-monetare.

Carburanţii vor putea fi achiziţionaţi doar de serviciile publice care "asigură funcţionarea vitală şi securitatea Republicii Crimeea", a precizat oficialul rus.

Ucraina a lovit cu drone peninsula, iar serviciul de feribot pentru traversarea Strâmtorii Kerci dintre Crimeea şi regiunea Krasnodar din Rusia a fost suspendat, informează Reuters.

Aksionov a anunţat că atacurile ucrainene au ucis patru oameni şi au rănit alţi 28, iar autorităţile locale din Krasnodar au adăugat la bilanţ un mort la bordul unui feribot şi a menţionat că o dronă ucraineană a incendiat un terminal petrolier.

Ucraina a reușit să oprească o treime din capacitățile de rafinare ale Rusiei

Armata ucraineană atacă aproape săptămânal rafinării, oleoducte şi depozite de produse petroliere din Rusia, încercând să reducă veniturile obţinute de ruşi din vânzarea de hidrocarburi, cu ajutorul cărora Moscova îşi finanţează efortul de război. Marţea trecută, un atac cu un val masiv de drone a lovit o rafinărie din capitala rusă.

Până acum, conform unui raport al firmei americane de studii în domeniul energetic Energy Intellligence, Ucraina a reuşit să oprească aproximativ o treime din capacităţile de rafinare ale Rusiei.