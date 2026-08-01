”Dezbaterea e în curs şi mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a transmis Nicuşor Dan.

”În ciuda zgomotului politic, România funcţionează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a transmis, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan, după ce agenţia Fitch a recomfirmat ratingul de ţară al României.

Preşedintele s-a referit la Codul urbanismului, ”o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019”.

”Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în legea bugetului pe 2026. Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Şi a mai rămas Legea salarizării, ultimul jalon şi cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs şi mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a mai transmis preşedintele.

Nicuşor Dan a adăugat că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern.

”Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro”, a mai transmis şeful statului.

”Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare faţă de situaţia politică din România. Şi, faţă de această chestiune, îi invit şi pe români, şi pe partenerii noştri, şi mediul financiar să separe acţiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislaţia necesară pentru ca România să intre în OCDE, şi au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan a adresat şi un mesaj direct pentru români:

”Dragi români, vă înţeleg şi greutăţile, şi îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Şi suntem cu toţii exasperaţi de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic.

Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar şi va fi mai bine.

E mult scandal inutil în politică, dar, aşa cum am spus, există consens pe lucrurile mari şi vom trece cu bine peste această perioadă.

Eu am încredere în România şi am încredere în români”, a încheiat Nicuşor Dan.

Agenţia de rating Fitch a confirmat, vineri, ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată a emitentului (IDR) ale României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă