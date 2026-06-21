Pe lângă țânțari și căpușe, au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană, care până acum nu erau întâlnite la noi.

În fiecare seară, în jurul becurilor aprinse afară sunt roiuri de insecte. În unele zone, oamenii spun că nu mai pot lăsa geamurile deschise fără plase de protecție. Imediat ce deschid fereastra intră în case fluturii de noapte și alte insecte zburătoare.

Care ar fi cauza invaziei de insecte

Aurelian Pintilescu, biolog: „În general perioade cu precipitații abundente, urmate de perioade cu temperaturi crescute automat generează umiditate ridicată, ceea ce favorizează dezvoltarea tuturor insectelor cum sunt și acești fluturi, au fost și anul trecut episoade cu roiuri foarte mari ca în fiecare an, țânțarii, căpușele și gândacii pentru țânțari și căpușe facem tratamente, se tratează orice spațiu verde administrat de Primăria București, cât și aliniamentele stradale.”

Temperaturile tot mai ridicate favorizează înmulțirea insectelor și extinderea unor specii care nu erau, până recent, specifice României.

Pe lângă fluturii de noapte, țânțari și căpușe tot mai frecvent, apar și insecte adaptate climatului mediteranean, precum cosașii de tufă și cicadele, inclusiv în București. În același timp, căldura și apa stătătoare favorizează și specii invazive, cum este țânțarul tigru asiatic, un țânțar mic, cu dungi alb-negru, mai agresiv și activ chiar și pe timpul zilei.

În Capitală sunt programate anul acesta 14 tratamente pentru combaterea țânțarilor adulți. Specialiștii avertizează însă că efectele se văd doar dacă și populația contribuie la reducerea locurilor unde insectele se pot înmulți.